Le Maharashtra commencera la saison de broyage du sucre le 15 octobre

Le Maharashtra devrait commencer la saison de broyage du sucre 2021-22 le 15 octobre. Un comité interministériel dirigé par le ministre en chef Uddhav Thackeray, qui a fixé la date, a décidé que les licences de broyage ne seront pas accordées aux sucreries qui n’ont pas payé la prix juste et rémunérateur (PRF) aux agriculteurs pour la dernière saison.

« Seules 146 sucreries ont payé 100 % FRP aux agriculteurs. Les agriculteurs devraient prendre un appel pour savoir s’ils veulent continuer à vendre de la canne à sucre aux usines qui ne paient pas le FRP à temps », a déclaré le comité.

Environ 12,32 hectares de lakh sont cultivés dans l’État pour la saison à venir, tandis que la production par hectare devrait être d’environ 97 tonnes. On s’attend à ce que 193 usines participent aux opérations de concassage et écrasent quelque 1 096 tonnes lakh de canne à sucre.

La saison dernière, le Maharashtra avait broyé 1 014 tonnes lakh de canne et produit 106 tonnes lakh de sucre. Le Maharashtra produit 206 crore litres d’éthanol et 112 sucreries de l’État ont mis en place des usines de fabrication d’éthanol.

Le comité a également ordonné au Commissariat au sucre d’engager une action contre les directeurs exécutifs des moulins qui commencent les opérations de broyage avant le 15 octobre. Ces moulins sont passibles d’une amende de 1 000 roupies pour chaque tonne de canne broyée.

