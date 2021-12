Le Maharashtra effectue avec succès un essai de livraison de vaccins Covid-19 via des drones

L’administration du district de Palghar dans le Maharashtra, dans une première tentative du genre, a utilisé jeudi des drones pour administrer des doses de vaccin Covid-19 à un village isolé situé sur un terrain accidenté.

L’administration du district de Palghar dans le Maharashtra, dans une première tentative du genre, a utilisé jeudi des drones pour administrer des doses de vaccin Covid-19 à un village isolé situé sur un terrain accidenté. Un lot de 300 vaccins a été transporté de Jawhar au village de Zaap dans le cadre de l’expérience en quelques minutes seulement, ce qui aurait autrement pris 40 minutes aux agents de santé pour se déplacer dans cette partie reculée de l’État. Les vaccins ont été reçus par le centre de santé publique local, a indiqué l’administration du district dans un communiqué. La distance de 20 kms a été parcourue par le drone en 9 minutes, a rapporté PTI.

Le responsable de la santé du district, le Dr Dayanand Suryavanshi, a déclaré à PTI que des entités privées ont également contribué à faire de l’exercice un succès. Suryavnashi a ajouté qu’il avait espéré que des drones mèneraient la campagne de vaccination jusqu’aux portes des villageois qui ne peuvent pas atteindre les centres de vaccination et élimineraient également, d’une certaine manière, diverses idées fausses liées à la vaccination. Le soir, 300 villageois tribaux ont reçu les doses de vaccin dans le confort de leur propre hameau.

Le ministre en chef Uddhav Thackrey a également salué les efforts déployés pour utiliser la technologie moderne à des fins médicales et, avec le ministère de la Santé, a décidé de l’utiliser plus largement pour envoyer des médicaments, des poches de sang, des vaccins, etc. pour les cas d’urgence, a rapporté PTI. Le ministre de l’aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a lancé le premier projet du genre de livraison de médicaments et de vaccins par drones à Vikarabad dans le Telangana. Le projet « Medicines from the Sky » a été lancé le 11 septembre.

Le MoCA a également libéralisé les Drone Rules, 2021 en août, facilitant les opérations de drones dans le pays pour la livraison médicale. Depuis lors, des vaccins ont été livrés sur des terrains accidentés et non carrossables des États du Nord-Est de l’Inde et de l’Inde du Nord par le biais de drones, a rapporté l’agence de presse PTI.

