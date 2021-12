Le Maharashtra impose de nouvelles bordures Covid-19, vérifiez les détails ici!

Lors de fonctions autres que sociales, politiques ou religieuses, le nombre de participants dans les espaces clos ne doit pas dépasser 50 pour cent de la capacité totale lorsque les sièges sont fixes et immobiles.

Au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19, le gouvernement du Maharashtra a interdit vendredi le rassemblement de plus de cinq personnes dans les lieux publics entre 21 heures et 6 heures du matin. Les nouvelles directives, publiées avant Noël, entreront en vigueur à partir de minuit, a indiqué un communiqué officiel vendredi soir. L’État a enregistré 1 410 nouveaux cas de coronavirus et 20 infections à Omicron au cours de la journée. Les cas quotidiens de COVID-19 ont augmenté de plus de 200 par rapport à jeudi.

De plus, plus de 100 personnes ne peuvent pas assister à des mariages dans des lieux fermés, tandis que dans des espaces ouverts, le nombre ne dépassera pas 250 ou 25 pour cent de la capacité totale, selon le moindre des deux. Cette restriction s’appliquera également aux fonctions sociales, politiques ou religieuses, selon le communiqué.

Lors de fonctions autres que sociales, politiques ou religieuses, le nombre de participants dans les espaces clos ne doit pas dépasser 50 pour cent de la capacité totale lorsque les sièges sont fixes et immobiles. Le nombre de participants ne doit pas dépasser 25 pour cent de la capacité lorsque les sièges ne sont pas fixes. Lors d’un événement sportif, le nombre de personnes ne peut excéder 25 pour cent de la capacité du site. Les restaurants, les gymnases, les salles de cinéma et les spas continueront de fonctionner avec une capacité de 50%, selon les directives.

