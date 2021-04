Le Maharashtra peut détourner tout approvisionnement en oxygène à des fins médicales: le ministre en chef Uddhav Thackeray

Lors d’une interaction en ligne avec les propriétaires de journaux, les rédacteurs en chef et les distributeurs, Thackeray a déclaré qu’une décision d’imposer des mesures strictes pour lutter contre la pandémie serait bientôt prise, mais n’a pas confirmé s’il y aurait un verrouillage à l’échelle de l’État.

Le Maharashtra enregistrant plus de la moitié des cas quotidiens de coronavirus en Inde, le gouvernement de l’État envisage de détourner toute l’approvisionnement en oxygène à usage industriel à des fins médicales, a déclaré samedi le ministre en chef Uddhav Thackeray.

Lors d’une interaction en ligne avec les propriétaires de journaux, les rédacteurs en chef et les distributeurs, Thackeray a déclaré qu’une décision d’imposer des mesures strictes pour lutter contre la pandémie serait bientôt prise, mais n’a pas confirmé s’il y aurait un verrouillage à l’échelle de l’État.

Le Maharashtra a signalé vendredi 47827 nouveaux cas, la plus forte augmentation quotidienne depuis environ six mois et demi, et une grande partie des 89 129 nouveaux cas enregistrés en une journée en Inde.

La demande d’oxygène augmentant en flèche, le département de la santé publique de l’État avait ordonné le mois dernier aux fabricants d’oxygène de détourner 80% de leurs stocks à des fins médicales et de conserver les 20% restants à des fins industrielles. Thackeray a déclaré que le gouvernement de l’État envisageait de détourner même ces 20 pour cent à des fins médicales, en raison de la flambée des cas et de la situation «alarmante» dans l’État.

La demande quotidienne d’oxygène dans le Maharashtra a atteint 700 tonnes métriques contre la capacité de production de l’État de plus de 1200 tonnes métriques, a déclaré un responsable.

Une notification indiquant 80% du plafonnement à des fins médicales a été publiée mardi. Il a déclaré que la règle s’appliquerait à tout le Maharashtra et resterait en vigueur jusqu’au 30 juin. Thackeray a déclaré que le gouvernement de l’État augmentait les tests et ne gardait pas non plus «même un seul cas positif» secret.

