Le Maharashtra resserre les règles de voyage au milieu de la peur d’Omicron ; rend obligatoire la quarantaine institutionnelle de 7 jours pour les rapatriés de pays à haut risque

L’aéroport international Chhatrapati Shivaji de Mumbai a été équipé de 48 comptoirs d’enregistrement et de 40 cabines d’échantillonnage

Le gouvernement du Maharashtra est en état d’alerte élevé alors que six passagers internationaux en provenance de « pays à risque » ont été testés positifs au Covid-19. Par mesure de précaution, les autorités de l’État ont resserré les règles pour tous les rapatriés internationaux, rendant la quarantaine obligatoire. Les passagers de 11 pays à haut risque et d’Europe doivent subir sept jours de quarantaine institutionnelle.

Les passagers nationaux doivent également présenter des rapports RT-PCR négatifs avec des échantillons prélevés au plus tard 48 heures après leur arrivée, quel que soit leur statut vaccinal Covid-19.

Alors que la menace de propagation d’Omicron, la nouvelle « variante préoccupante » de Covid se profile, le gouvernement de l’Union a publié des directives révisées pour les voyageurs internationaux en provenance de 11 pays à haut risque et d’Europe pour une mise en quarantaine obligatoire à domicile de sept jours, un test obligatoire sur arrivée et retest le 8ème jour après la quarantaine.

Tous les pays répertoriés comme « à haut risque » par le ministère de la Santé de l’Union sont l’Afrique du Sud, le Bangladesh, le Brésil, le Botswana, Maurice, la Chine, le Zimbabwe, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour et Israël.

Pendant ce temps, les échantillons de six passagers internationaux testés positifs pour Covid-19 ont été envoyés pour le séquençage du génome et tous les districts ont été invités à exécuter le test S-Gene Target Failure (SGTF) pour l’identification immédiate du variant suspecté d’Omicron dans les échantillons.

Règles de voyage strictes supplémentaires par le gouvernement du Maharashtra

Préoccupé par le taux de positivité élevé de Covid-19 au cours des deux dernières vagues, le gouvernement de l’État a publié un ensemble de règles supplémentaires pour les voyageurs internationaux et nationaux. En dehors de la quarantaine institutionnelle, les tests RT-PCR doivent être effectués tous les deux jours et en cas de résultat positif à tout moment, la personne sera transférée vers un hôpital. Même après avoir été testée négative dans tous les comptes, la personne doit passer sept jours en quarantaine à domicile.

Comme pour les passagers en provenance d’autres pays, quatorze jours de quarantaine à domicile sont indispensables après avoir passé un test PCR à l’arrivée. Même les voyageurs sortants avec une escale à Mumbai doivent prendre le reste et les résultats seront transmis à l’aéroport de destination et à la compagnie aérienne de correspondance. Tous les passagers doivent donner des détails sur l’historique de leurs voyages des 15 derniers jours et seront vérifiés par les agents d’immigration. Si les informations s’avèrent incorrectes, le passager peut être réservé en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes.

Les voyageurs aériens nationaux voyageant dans le Maharashtra doivent également être en possession d’un rapport RT-PCR négatif et d’un certificat de vaccination complète.

L’aéroport international Chhatrapati Shivaji de Mumbai a été équipé de 48 comptoirs d’enregistrement et de 40 cabines d’échantillonnage, de trois laboratoires de test RT-PCR et de 30 machines de PCR rapide pour gérer l’afflux de passagers internationaux. L’installation sera encore agrandie si nécessaire, selon un communiqué officiel.

De plus, un grand coin salon avec toilettes et cafétéria a été réservé aux passagers en attente des résultats des tests RT-PCR.

Préparation à l’Omicron de Mumbai

BMC dispose actuellement de 6 000 lits pour la quarantaine en institution, dont 1 000 lits gratuits dans le centre jumbo de Byculla. 20 hôtels ont été affectés à 5 000 lits à partir de 1 000 par jour, a informé IE le commissaire supplémentaire de BMC, Suresh Kakani. Si besoin est, la capacité de quarantaine institutionnelle sera augmentée en ajoutant d’autres centres jumbo comme BKC et NESCO.

Les passagers testés positifs jusqu’à présent appartiennent à la municipalité de Kalyan-Dombivali, à la société municipale de Mira-Bhayandar, à la société municipale de Pune et à la région de la société municipale de Pimpri-Chinchwad. Les services de santé sont en train de rechercher les contacts étroits des patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques.

Quant au patient de 40 ans de retour d’Afrique du Sud, son écouvillon a été envoyé pour le test SGTF qui trouve si le gène S est manquant pour confirmer le cas d’Omicron. L’échantillon a ensuite été envoyé pour le séquençage du génome et 15 de ses contacts sont en cours de recherche. Le résultat du séquençage du génome n’arrivera pas avant une semaine, a informé le secrétaire en chef supplémentaire, le Dr Pradeep Vyas. Pendant ce temps, le kit de test SGTF est mis à disposition dans 36 districts pour une analyse présomptive.

Environ 1 000 passagers internationaux en provenance de pays africains ont atterri à Mumbai au cours des 15 derniers jours, parmi lesquels la police de Mumbai a jusqu’à présent reçu une liste de 466 d’entre eux de l’aéroport, a ajouté Kakani.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.