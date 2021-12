Le Maharashtra voit 854 nouveaux cas de COVID-19, 11 décès ; Le décompte d’Omicron s’élève à 48

Les derniers ajouts ont porté le nombre de cas de COVID-19 dans le Maharashtra à 66 48 694, tandis que 11 autres patients ont succombé à l’infection virale, a déclaré le département de la santé. Le nombre total de morts est passé à 1 41 340, selon le communiqué.

Le Maharashtra a signalé samedi 854 nouveaux cas positifs pour le coronavirus, dont huit patients de la variante Omicron, a déclaré le département de la santé. a déclaré le ministère de la Santé. Le nombre total de morts est passé à 1 41 340, selon le communiqué.

Avec huit autres cas de variante Omicron détectés, leur décompte dans le Maharashtra est passé à 48 samedi. Sur ces huit cas Omicron, quatre ont été détectés à l’aéroport de Mumbai tandis que trois proviennent de Satara et un de Pune, a ajouté le département. Sur ces 48 cas, 28 patients de la variante Omicron sont sortis de l’hôpital après que leurs rapports de test RT-PCR se soient révélés négatifs, a-t-il déclaré.

Au total, 804 patients sont sortis de l’hôpital au cours de la journée, portant le nombre de guérisons jusqu’à présent dans le Maharashtra à 64 96 733, laissant l’État avec 6 942 cas actifs, a indiqué le département. Le taux est de 2,12 pour cent. Selon le rapport publié samedi par l’Institut national de virologie, huit autres patients se sont révélés infectés par la variante Omicron dans le Maharashtra.

Parmi eux, un est originaire de la ville de Pune et trois de Satara, qui appartiennent à la même famille ayant déjà voyagé en Afrique de l’Est, a indiqué le département. Le cas de Pune était entré en contact avec une personne ayant des antécédents de voyages internationaux. Sur les quatre patients Omicron détectés à l’aéroport de Mumbai, un est de Mumbai tandis que les trois autres sont du Chhattisgarh et du Kerala, et du district de Jalgaon dans le Maharashtra. Deux des les quatre avaient voyagé en Afrique, un en Tanzanie et un autre en Angleterre.

Tous les quatre sont entièrement vaccinés et asymptomatiques, a déclaré un responsable de la santé. Le nouveau patient Omicron de la ville de Pune est une jeune fille de 17 ans qui a contracté l’infection après avoir été en contact avec un voyageur international. Sur ces huit patients, sept sont entièrement vaccinés. . Les contacts étroits de ces patients sont suivis, a ajouté le département. Sur les 48 patients Omicron détectés dans le Maharashtra jusqu’à présent, 28 ont été libérés après un test RT-PCR négatif.

Le plus grand nombre de cas Omicron proviennent de Mumbai (18) suivi de Pimpri Chinchwad (10), de la ville de Pune (3), de Pune rural (6), de Satara (3), deux chacun de Kalyan Dombivli et Osmanabad et un chacun de Latur, Buldhana, Nagpur et Vasai-Virar, selon le rapport. Un total de 1 29 133 tests de coronavirus ont été effectués au cours des dernières 24 heures, portant à ce jour le nombre d’examens dans le Maharashtra à 6 75 70 939, a indiqué le département. Actuellement, 80 039 personnes sont en quarantaine à domicile et 886 autres en quarantaine institutionnelle, selon le communiqué. Mumbai a signalé 274 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès, selon le bulletin.

La division de Mumbai, qui comprend la ville et ses communes satellites, a enregistré 447 cas et six décès au cours des dernières 24 heures. La division de Pune a signalé 236 cas, Nashik (95), Kolhapur (26), Latur (21), Aurangabad (20 ), Nagpur (5) et Akola (4). Aucun décès n’a été signalé dans des divisions comme Nagpur, Akola, Latur, Aurangabad et Kolhapur. Les chiffres du coronavirus du Maharashtra sont les suivants : cas positifs 66 48 694, nouveaux cas 854, nombre de morts 1 41 340, récupérations 64 96 733, cas actifs 6 942, total des tests 6,75,70,939.

