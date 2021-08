L’e-mail de Steve Jobs confirme qu’Apple a envisagé de lancer un “iPhone nano” en 2011

Il y a plus d’une décennie, une poignée de rumeurs indiquaient qu’Apple développait une alternative plus abordable à l’iPhone 4, baptisée iPhone nano. Les e-mails découverts dans le cadre de la bataille juridique d’Apple avec Epic Games confirment que c’est quelque chose qu’Apple et Steve Jobs réfléchissaient vers octobre 2010.

Comme l’a noté le Verge, un e-mail inclus dans le procès Epic contre Apple consiste en un ordre du jour pour une réunion de l’équipe de direction. La réunion avait pour but de se concentrer sur la stratégie d’Apple pour 2011 et de récapituler les performances de l’entreprise en 2010. Cela inclut la « guerre sainte d’Apple avec Google », 2011 étant l’« année du cloud », l’évolution « l’ère post-PC » et plus encore.

Pour 2011, Jobs fait référence à l’iPhone 4s avec des améliorations apportées à des éléments tels que l’appareil photo, la conception de l’antenne et le processeur. Jobs a également suggéré qu’Apple devrait “créer un modèle d’iPhone à bas prix basé sur l’iPod touch pour remplacer le 3GS”.

Le dernier point de l’ordre du jour se lit simplement “iPhone nano plan” avec un sous-point indiquant “objectif de coût” et suggérant que Jony Ive serait là pour montrer un modèle ou un rendu de l’appareil. On ne sait pas si cela aurait été le même appareil que celui basé sur l’iPod touch, ou un autre complètement.

Malheureusement, l’e-mail d’octobre 2010 de Jobs, qui est l’ordre du jour d’une réunion stratégique, ne révèle pas grand-chose sur l’appareil. Il y a une puce pour un “plan nano iPhone”, une sous-puce pour son “objectif de coût”, et une autre sous-puce indiquant que “Jony”, vraisemblablement l’ancien chef de la conception d’Apple Jony Ive, “montrerait le modèle (et/ou les rendus) ).” Une puce “Stratégie 2011” plus tôt dans l’ordre du jour a une sous-puce qui dit “créer un modèle d’iPhone à faible coût basé sur l’iPod touch pour remplacer le 3GS”, mais il n’est pas clair si cela fait référence à l’iPhone nano ou à un appareil entièrement différent.

Les e-mails de l’essai Epic vs Apple ont révélé une variété de produits mystérieux qui n’ont finalement jamais vu le jour. Par exemple, en juin, . a fait état d’e-mails de Steve Jobs faisant référence à l’iPod “Super nano” inédit ainsi qu’à un iPod shuffle 2008 inédit.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :