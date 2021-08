L’e-mail de Steve Jobs confirme que le projet iPhone nano d’Apple était réel

Vous vous souvenez de toutes ces rumeurs sur l’iPhone nano qui ont continué à faire surface année après année entre 2009 et 2012 ? Aucun d’entre eux ne s’est jamais réalisé. Apple n’a jamais fabriqué d’iPhone nano, et l’iPhone plus petit et abordable est arrivé plusieurs années plus tard. Mis à part le schéma de nommage, Apple a lancé la gamme iPhone SE d’iPhones abordables. Il a également fabriqué un iPhone mini pour la première fois l’année dernière. Mais un nouvel e-mail de Steve Jobs qui a fait surface en raison de la bataille juridique en cours d’Epic et d’Apple montre que le nom nano de l’iPhone était bien réel.

Ce n’est qu’en mars 2016 qu’Apple a lancé l’iPhone SE, plus abordable. À partir de 399 $, l’iPhone SE de première génération était essentiellement un iPhone 6 dans un corps d’iPhone 5s. C’était aussi un cauchemar pour les rivaux d’Android. Ce cauchemar n’a fait qu’empirer au printemps 2020 lorsque Apple a présenté le troisième modèle SE de la série. Il porte le même nom et le même prix de départ, mais présente un design plus moderne avec la puissance d’un iPhone 11. Et le téléphone a complètement tué la concurrence l’année dernière. La seule chose qui l’empêchait de faire plus de dégâts était sa conception de 2017.

Tout cela pour dire qu’Apple a poursuivi sa stratégie d’iPhone moins cher, tout comme ces rumeurs de 2011 le prétendaient. Et c’est une stratégie que Steve Jobs avait planifiée depuis le début.

L’e-mail nano de Steve Jobs pour iPhone

L’e-mail de Steve Jobs que The Verge a découvert dans la pile de preuves Epic vs. Apple n’est pas le premier document de ce type à révéler des informations passionnantes sur le fonctionnement interne d’Apple. Dès que vous le lirez, vous saurez clairement qui a introduit cet e-mail dans le procès et dans quel but. Voici quelque chose que Jobs a noté dans l’e-mail du 24 octobre 2010 : « liez tous nos produits ensemble, afin que nous enfermions davantage les clients dans notre écosystème ». C’est le genre de puce dans une vieille liste de choses à faire qu’Epic utilisera contre Apple devant un tribunal.

Mais l’iPhone nano bit est le plus intéressant. Lorsque Jobs a écrit l’e-mail, le dernier iPhone d’Apple était l’iPhone 4 qui avait été lancé en juin. Apple dévoilerait l’iPhone 4s le 4 octobre 2011, un jour avant le décès de Jobs.

Lorsque le cofondateur d’Apple a rédigé ce plan en octobre 2010, il a inclus l’iPhone nano dans la stratégie iPhone 2011 d’Apple. L’objectif était de « créer [a low-cost] Modèle d’iPhone basé sur l’iPod touch pour remplacer le 3GS.

Plus tard dans l’e-mail, Steve Jobs a écrit sous « iPhone nano plan » deux choses : « objectif de coût » et « afficher le modèle (et/ou les rendus) ».

Cela indique qu’Apple voulait vraiment un modèle d’iPhone moins cher pour concurrencer les androïdes d’entrée de gamme et de milieu de gamme. C’est même si l’iPhone 3GS était toujours en vente aux côtés de l’iPhone 4.

Il nous dit également qu’Apple avait un iPhone nano design sous la main. Jony Ive l’aurait probablement montré à tout le monde – ou il l’avait montré. Nous ne saurons jamais ce qui s’est passé lors de cette réunion.

Mais l’e-mail de Steve Jobs indique que le succès actuel des ventes de l’iPhone SE était attendu depuis longtemps chez Apple. Et que tous ces rapports iPhone nano étaient basés sur des détails réels provenant d’Apple.