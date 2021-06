Le Mail est vraiment fou que les enfants du prince Harry soient tous deux citoyens américains .

Je me souviens encore du moment où j’étais assis ici, à écrire sur des célébrités et leur citoyenneté américaine, et j’ai eu la folle réalisation que j’étais un bébé d’ancrage. « Anchor baby » est un terme péjoratif lobé dans les médias de droite pour décrire un immigrant en Amérique accueillant un bébé citoyen américain. L’Amérique a la citoyenneté du droit d’aînesse – si vous êtes né ici, vous êtes un citoyen américain, quel que soit le statut d’immigration ou la nationalité de vos parents. Mon père n’est devenu citoyen naturalisé que des années après ma naissance, j’étais donc son bébé d’ancrage. Il semble que Lilibet Diana Mountbatten-Windsor sera également le bébé d’ancrage du prince Harry. Le Daily Mail ne comprend même pas le problème de la citoyenneté américaine en matière d’immigration, mais commençons par leurs reportages et partons de là :

La nouvelle petite fille du prince Harry et de Meghan Markle est susceptible de posséder la double nationalité, tout comme le grand frère Archie. Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur nouvel ajout le vendredi 4 juin à 11 h 40, avec Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor pesant 7 livres 11 onces. À la suite de la démission du couple en tant que membres de la famille royale, ils ont annoncé la nouvelle dans leur propre déclaration, partagée sur le site Web de la Fondation Archwell et non par les canaux officiels de la famille royale, contrairement à l’annonce de son frère Archie en 2018, dans un poste écrit en anglais américain. Étant donné que Meghan, 39 ans, est une Américaine née en Californie, ses enfants ont automatiquement droit à la citoyenneté américaine. Il en va de même pour Harry, qui est né au Royaume-Uni et est donc citoyen britannique. En vertu de la loi britannique, la citoyenneté peut être transmise d’une génération à l’autre, les enfants de Harry peuvent donc hériter de ce statut. Contrairement à sa sœur, Archie, le fils de Harry et Meghan, deux ans, est né au Royaume-Uni – à l’hôpital de Portland à Londres – mais les deux enfants possèdent la double nationalité britannique et américaine. Lorsque le couple s’est marié en 2018, il a été annoncé que Meghan avait l’intention de devenir citoyenne britannique, mais cela peut prendre plusieurs années. On pense que les Sussex ont choisi de se retirer de la famille royale et de traverser l’étang avant la fin du processus; il n’est pas clair s’ils continuent à le faire maintenant qu’ils se sont installés à Montecito. Il semble que Meghan reste une citoyenne américaine ; elle a voté à l’élection présidentielle de l’année dernière, faisant d’elle le premier membre de la famille royale britannique à le faire. Lorsque Harry a déménagé aux États-Unis l’année dernière, des sources ont déclaré au Times qu’il n’avait pas l’intention de demander une carte verte ou une double nationalité “dans un avenir prévisible”. Si Harry demandait la citoyenneté américaine, cela l’obligerait à renoncer à ses titres et à l’exposer à l’impôt américain sur ses revenus dans le monde entier, conformément à la loi sur l’immigration et la nationalisation. On ne sait pas s’il a un visa diplomatique ou autre visa spécial ; il est très peu probable qu’il ait un visa de touriste car cela lui interdirait de travailler.

[From The Daily Mail]

Ouais, ils se sont trompés sur beaucoup de choses. Bien sûr, Meghan « reste » une citoyenne américaine. Elle n’a jamais renoncé à sa citoyenneté américaine et elle n’a jamais obtenu sa citoyenneté britannique. Lili est aussi automatiquement citoyenne américaine car elle est née en Californie, il ne s’agit pas d’avoir « droit » à la citoyenneté américaine. Lili est américaine. Arrêt complet. Lili a probablement déjà son numéro de sécurité sociale, ou elle le sera bientôt. Harry devrait demander la citoyenneté britannique de Lili, cela ne serait pas automatiquement accordé à la naissance, même si je suis sûr que ce sera plus facile pour eux étant donné que Harry est toujours membre de la famille royale. Bien que cela n’ait jamais été confirmé, je suppose que Meghan a déterminé la citoyenneté américaine d’Archie peu de temps après sa naissance – non seulement l’Amérique a la citoyenneté du droit d’aînesse, mais si une citoyenne américaine accouche à l’étranger (comme Meghan l’a fait), l’enfant est toujours un Américain , il vous suffit de remplir les papiers.

Le but de cette histoire de DM était juste d’agiter les masses sur le fait que la famille Sussex est et sera toujours « américaine ». Si Meghan, Archie et Lili sont des citoyens américains, protégés par les lois américaines, alors ils ne peuvent pas être contrôlés par les médias britanniques ou les Windsors. Et j’espère sincèrement qu’Harry a déjà commencé le processus de naturalisation. Ce sera plus facile pour lui car il est marié à une Américaine sexy et il a deux bébés ancres de nationalité américaine.

