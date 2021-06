L’e-mail récemment révélé de Steve Jobs fait référence à l’iPod “Super nano” et à l’iPod shuffle de 2008 apparemment inédit

En raison de l’essai Epic contre Apple, nous avons pu voir des tonnes d’anciens e-mails d’Apple montrant leurs plans pour l’avenir à l’époque de l’App Store. Un e-mail en particulier, un ordre du jour de la réunion de l’équipe de direction, détaille plusieurs produits apparemment inédits dont la société avait discuté à un moment ou à un autre. Deux d’entre eux sont des iPod initialement prévus pour le premier semestre 2008.

Le premier et franchement le plus intéressant des deux est quelque chose que Steve appelle « Super nano ». L’agenda de Steve note également que cette version particulière de l’iPod nano serait au prix de 199 $, 50 $ de plus que le modèle de base qu’il présenterait un mois plus tard.

En septembre 2007, Apple a présenté l’iPod nano de 3e génération. C’était la première version à lire des vidéos et c’était le seul modèle à avoir un design squat plus court. . a dévoilé en exclusivité le design de cet iPod nano avant la keynote en 2007.

La gamme iPod 2007 d’Apple, introduite en septembre 2007 (archive.org)

En 2008, l’iPod nano évoluera vers un design plus haut disponible en 9 couleurs différentes. Apple l’a appelé « nano-chromatique » et il est certainement possible qu’il s’agisse de l’iPod auquel Steve fait référence.

Le seul autre modèle d’iPod nano sorti en 2008 était un iPod nano rose vif de 3e génération juste avant la Saint-Valentin. Ce modèle se trouve justement avoir été exclusivement au prix de 199 $, bien que nous doutons que «super» fasse référence à une seule couleur.

L’iPod nano rose de 3e génération (archive.org)

En ce qui concerne l’iPod shuffle, Apple a conservé le même design de 2e génération de 2006 à 2009. La société n’a choisi de changer la palette de couleurs, ce qu’elle a fait trois fois. À l’origine, il n’a été lancé qu’en argent, mais a gagné quelques tons vifs comme l’orange au début de 2007. La gamme de l’automne 2007 comprenait des tons pastel atténués tandis que le dernier schéma de couleurs de l’automne 2008 est revenu aux couleurs plus percutantes.

Options de couleur de l’iPod shuffle de l’automne 2008 d’Apple (archive.org)

En mars 2009, Apple a lancé l’iPod shuffle sans boutons avec VoiceOver. Apple n’a pas sorti de nouvel iPod shuffle en 2008, il est donc possible que la 3e génération qui a finalement été lancée en 2009 ait été prévue pour une date antérieure. Le shuffle 2009 a été lancé tout seul sans aucun autre nouvel iPod ou produit. Son étrange timing de lancement pourrait donc indiquer qu’il a été retardé.

L’iPod shuffle 2009 d’Apple a d’abord été lancé en argent et gris avec des couleurs à venir fin 2009 (archive.org)

Pour faire court, Apple avait peut-être des iPods en préparation qui ne sont jamais sortis ou ils avaient prévu de lancer l’iPod nano 2008 et l’iPod shuffle 2009 à des moments différents, et dans le cas du nano sous un nom différent.

Cet e-mail fait également référence à un MacBook Air 15 pouces inédit pour 2008 ainsi qu’à un projet de tablette pour la même année. On ne sait pas si ces discussions sur les tablettes étaient les premières incarnations de l’iPad ou d’un autre projet entièrement. Mon collègue Filipe a écrit sur ces autres découvertes ici.

Que pensez-vous de ces emails récemment déterrés ? À votre avis, qu’était le « Super nano » ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

