Le maillot de bain d’Aleida Núñez est perdu, parmi ses charmes ! | Instagram

Récemment la belle actrice, chanteur et célébrité de la feuilletons mexicains Aleida Núñez, a sûrement provoqué plusieurs soupirs et a également volé plusieurs regards à ses admirateurs qui ont attentivement apprécié les deux photos qu’elle a partagées à l’aide d’un micro maillot de bain noir.

Pendant quelques années que Aleida Nunez Elle a décidé d’ouvrir son compte sur Instagram, grâce à sa beauté et sa silhouette en plus de son talent, elle a réussi à se démarquer à la télévision et dans les émissions mexicaines car en plus d’être actrice, elle est aussi devenue chanteuse.

Avec une carrière d’acteur de plus de 19 ans, la belle actrice de 40 ans de Lagos de Moreno, Jalisco, Mexique est restée dans la préférence du public, malgré le fait qu’à plusieurs reprises il y ait eu des participations aux feuilletons le le public l’identifie déjà grâce à sa beauté et surtout son physique.

Aujourd’hui, sur son compte Instagram officiel, il compte jusqu’à présent plus de 3,4 millions de followers, il ne serait pas surprenant qu’avec chacune de ses publications, il ouvre la porte à de nouveaux fans, car chaque fois qu’il télécharge quelque chose de nouveau, les médias sont plus conscients de son contenu.

La même chose s’est produite récemment dans une nouvelle publication qu’il a partagée dans laquelle il apparaît sur deux photos, bien que les deux soient apparemment les mêmes en raison de la pose dans laquelle il se trouve, il y a une grande différence et c’est que c’était la deuxième qui a été volé plus de regards.

Alors qu’elle se tenait debout, Aleida Núñez portait ce que l’on pourrait penser être son plus petit maillot de bain utilisé à ce jour, d’ailleurs il y a trois jours, elle a partagé ces images, dans la première image, elle apparaît dos à ses fans, vêtue d’un gentil paréo avec un animal imprimer en bleu.

Apparemment, le mannequin, femme d’affaires et philanthrope est dans un beau jardin exhibant sa belle silhouette, elle a les bras tendus tout en tenant le sarong, donc cela peut être pleinement apprécié, elle couvre également une petite partie de sa silhouette, mais de même, elle laisse ses fans admirer une partie de son corps en maillot de bain.

Comme je viens de le mentionner, c’est la deuxième image qui a sûrement captivé encore plus ses fans, car le sarong qu’il tenait bougeait un peu grâce au vent, exposant tout son corps.

Cette photo était si choquante que les charmes d’Aleida semblaient avoir piégé le minuscule maillot de bain entre eux, à la fois sur le dos et sur la partie supérieure, car bien qu’ils ne soient pas si visibles, il est possible de distinguer quelques petites bandes qui la soutiennent.

A cette occasion, il n’a partagé que quelques emojis faisant référence à la plage qui, bien que cela ne se voit pas à son image, sûrement derrière la personne qui a pris les photos il y avait une belle plage.

Après 3 jours de sa publication, Aleida a déjà 136 102 cœurs rouges en plus d’avoir 1 928 commentaires non seulement de ses fans mais aussi de ses amis.

Toujours belle et merveilleuse “,” Tu es belle et merveilleuse “, ” Belle mignonne “, ont écrit certains fans.

A cette occasion Núñez portait ses jambes galbées au naturel c’est-à-dire qu’elle ne s’appuyait pas sur des talons pour les faire ressortir encore plus, ce qui stylise la silhouette, c’est pourquoi on dit qu’une chaussure haute est la meilleure amie d’une femme , comme accessoire il n’était accompagné que d’un bracelet rouge à l’un de ses pieds, un autre à l’une de ses mains et de boucles d’oreilles mais très petites.