Rihanna : Le maillot de bain qui a le plus mis en valeur sa belle silhouette | INSTAGRAM

En plus d’être un chanteuse, Rihanna a montré que lorsqu’elle est filmée, elle peut être parfaite, apparaissant dans divers ensembles de vêtements et de maillots de bain, mais il y en a toujours un qui va mieux avec son essence.

Cette fois c’est une belle maillot de bain bleu marine qu’elle utilisait lors d’une de ses vacances, laissant ses millions de fans à travers le monde sous le choc, qui ont pu apprécier l’incroyable silhouette qu’avait la talentueuse femme d’affaires à l’époque.

Il portait également un chapeau dans le style cow-boy, de couleur grise et bien sûr aussi d’énormes boucles d’oreilles comme d’habitude, elle adore ce type d’accessoires et ne peut manquer un instant pour porter les positions.

Il convient de mentionner que la photo n’est pas si récente, dernièrement, il avait un peu négligé sa silhouette mais avec les lancements de sa ligne de vêtements Sauvage x Fenty et ses podiums ont retrouvé cette forme que ses fans aiment voir en elle.

Sur la photo, on pouvait la voir sourire et aussi passer du temps à se détendre, il n’y a rien qu’elle aime plus que de pouvoir profiter de son temps libre pour pouvoir le partager avec les personnes qui ont soutenu sa carrière au fil des ans.

Rihanna pose et ses fans apprécient les images, à chaque fois elle est belle.

Il est très important que nous nous souvenions que nous avons récemment reçu des nouvelles très excitantes, Rihanna a avoué qu’elle n’était pas à la retraite de la musique, malgré cinq ans sans sortir de nouvel album, il est très probable qu’à un moment donné, elle le fera.

Ses défilés sont devenus l’un des plus réussis de tous les temps, des productions que vous pouvez apprécier via Amazon Prime Video, où la musique, les couleurs et le design de mode se réunissent dans un événement incroyable, avec des invités de stature internationale.

Ses défilés sont devenus l'un des plus réussis de tous les temps, des productions que vous pouvez apprécier via Amazon Prime Video, où la musique, les couleurs et le design de mode se réunissent dans un événement incroyable, avec des invités de stature internationale.