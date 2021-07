Le maillot de Christian Eriksen England présenté au Danemark par l’ancien coéquipier de Tottenham Harry Kane dans un geste élégant alors que le rétablissement de la star de l’Inter Milan inspire la nation à l’Euro 2020

in

Harry Kane a reconnu la peur de la santé de l’ancien coéquipier et ami proche Christian Eriksen avant la demi-finale de l’Angleterre avec le Danemark à l’Euro 2020.

L’attaquant de Tottenham, qui a joué aux côtés d’Eriksen pendant sept ans, a remis un maillot anglais avec le nom du meneur de jeu dans le dos au capitaine danois Simon Kjaer avant le coup d’envoi à Wembley.

@Angleterre

Kane a remis au Danois Simon Kjaer un maillot dédicacé à remettre à Eriksen avant le choc

Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture de son pays contre la Finlande, envoyant des ondes de choc dans le monde du football, mais a survécu après que des médecins aient administré la RCR sur le terrain de Copenhague.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan, 29 ans, est depuis sorti de l’hôpital après avoir été équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque, et continue de se rétablir chez lui au Danemark.

Son effondrement et sa récupération ultérieure ont inspiré les Danois, qui ont surfé sur cette vague d’esprit jusqu’aux demi-finales du tournoi.

Eriksen a été réanimé après un long traitement

Eriksen, sa femme et les six ambulanciers qui lui ont sauvé la vie ont été invités par l’UEFA à assister à la finale à Wembley dimanche.

L’ancien homme de l’Ajax s’est reposé dans la ville danoise d’Odense et a récemment été photographié avec un jeune fan sur la plage de Tidvilde Strand, dans le nord du Danemark, à environ 60 km de la capitale Copenhague.

S’adressant à Faye Carruthers de talkSPORT plus tôt cette semaine, Kane a déclaré: «Je lui ai parlé après ce qui lui est arrivé et je lui ai souhaité bonne chance. Il m’a envoyé un petit message pour me dire qu’il allait bien.

«Je l’ai en quelque sorte laissé seul. Cela a été une montagne russe émotionnelle non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille.

« Je suis sûr qu’il m’encouragera mercredi, et à juste titre. Il soutiendra son pays jusqu’au bout.

“Nous savons que cela a uni le Danemark en tant qu’équipe et les a poussés à être là où ils sont maintenant. On ne peut pas trop se concentrer là-dessus. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire.

« Quoi qu’il arrive, j’espère voir Chris bientôt et être en contact avec lui bientôt. Le plus important, c’est qu’il va bien.