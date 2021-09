Le maillot de football de l’Indiana comporte une faute d’orthographe embarrassante

in

La performance médiocre de l’Indiana lors de son premier match de saison samedi a été préfigurée par une erreur particulière en dehors du terrain – une erreur d’orthographe.

Le maillot du demi offensif David Holloman lisait “Indinia”, selon une vidéo publiée – puis supprimée – par le compte Twitter officiel des Hoosiers sur l’athlétisme.

Les téléspectateurs ont pris des captures d’écran de l’erreur embarrassante et elle a rapidement fait le tour d’Internet.

La journée de l’Indiana ne s’est pas beaucoup améliorée après cet incident. Face au numéro 18 de l’Iowa sur la route, IU a mené les Hawkeyes 14-0 après seulement deux minutes avant de finalement perdre 34-6.

Ce n’est pas non plus la première controverse sur le maillot pour l’Indiana. En janvier, les Hoosiers ont retiré les logos Big Ten de leurs maillots et casques avant l’Outback Bowl contre Ole Miss.

Beaucoup ont émis l’hypothèse que l’université s’était sentie lésée par la conférence, la plaçant dans un match de Bowl inférieur malgré sa deuxième place dans la division Big Ten East, une notion que l’entraîneur de l’Indiana, Tom Allen, a réfutée.