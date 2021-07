Le Maine interdit les projets d’énergie éolienne dans les eaux de l’État .

Le gouverneur du Maine, Janet Mills, a approuvé une interdiction permanente du développement de l’éolien offshore dans les eaux gérées par l’État.

Mills a signé la semaine dernière une législation de compromis – issue des négociations à la Chambre et au Sénat – qui impose un moratoire sur les nouveaux projets éoliens dans les eaux de l’État.

Dans un communiqué, Mills a déclaré que l’État est «uniquement préparé à développer une industrie éolienne offshore forte, à créer des métiers et des emplois technologiques bien rémunérés dans l’État et à réduire la dépendance paralysante du Maine vis-à-vis des combustibles fossiles nocifs», mais pas aux dépens de l’État. industrie de la pêche historique.

“Cette législation cimente dans la loi notre conviction que ces efforts devraient se produire dans les eaux fédérales plus loin de nos côtes grâce à un réseau de recherche qui peut nous aider à établir le meilleur moyen pour le Maine de profiter des vastes avantages économiques et environnementaux de l’éolien offshore”, a-t-elle déclaré dans une déclaration.

Mais cette décision vise également à apaiser les inquiétudes des pêcheurs commerciaux alors que le Maine poursuit le premier réseau de recherche éolienne offshore du pays dans les eaux fédérales.

Près de 75 % de la pêche commerciale du homard du Maine a lieu dans les eaux de l’État.

Le projet a été repoussé par les pêcheurs commerciaux qui ont déclaré que cette décision fermerait les zones de pêche et nuirait à l’industrie.

À l’origine, la proposition prévoyait un moratoire de 10 ans, mais les restrictions ont été rendues permanentes par les législateurs qui ont négocié la dernière loi.

Le parrain original du projet de loi, le sénateur Mark Lawrence, D-York, président du comité de l’énergie, des services publics et de la technologie de l’Assemblée législative, a déclaré que le moratoire “protégera les pêches et les eaux côtières du Maine et maintiendra le statut du Maine en tant que leader dans le développement de l’énergie propre et la lutte contre le climat monnaie.”

Le Maine peut continuer à donner la priorité au vent offshore dans les eaux fédérales du golfe du Maine, qui abrite certaines des vitesses de vent soutenues les plus élevées au monde », a-t-il déclaré.

S’il est approuvé par le Bureau fédéral de la gestion de l’énergie océanique, le projet éolien pilote de l’État couvrirait une superficie d’environ 16 milles sur les eaux fédérales offshore louées.

Le Maine s’est fixé un objectif ambitieux d’atteindre 80 % d’énergie renouvelable d’ici 2030 et 100 % d’ici 2050, et l’administration Mills a déclaré que l’énergie éolienne jouerait un rôle important.

Le Maine aura besoin de davantage de sources d’énergie renouvelable pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles qui sont à l’origine du changement climatique », a déclaré Dan Burgess, directeur du bureau de l’énergie du gouverneur. « L’éolien offshore peut nous aider à atteindre ces objectifs tout en aidant le Maine à créer une industrie mondiale qui poursuit l’élan de notre économie d’énergie propre. »

Les efforts pourraient obtenir le soutien de l’American Jobs Act du président Joe Biden de 2 250 milliards de dollars, en instance devant le Congrès, qui fournirait des incitations à la construction de milliers d’éoliennes offshore au large des côtes américaines. Pendant ce temps, un projet de loi de secours en cas de pandémie de 900 milliards de dollars approuvé en décembre comprend un nouveau crédit d’impôt de 30% pour les projets éoliens offshore.