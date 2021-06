Le Maine promulgue une loi obligeant le système de retraite de l’État à se désinvestir des combustibles fossiles ⋆ .

Les gestionnaires de pensions publiques du Maine seront tenus de couper les liens d’investissement avec l’industrie des combustibles fossiles au cours des cinq prochaines années en vertu d’un projet de loi signé par le gouverneur démocrate Janet Mills.

La nouvelle loi, qui a adopté la législature contrôlée par les démocrates en grande partie selon les lignes du parti, oblige le bureau du trésorier de l’État à se départir de tout avoir en combustibles fossiles de ses portefeuilles de retraite de l’État d’ici 2026.

Alors que les gestionnaires de régimes de retraite publics dans d’autres États ont pris des mesures pour céder leurs investissements dans les combustibles fossiles, la nouvelle loi du Maine marque la première fois qu’un État a adopté une législation exigeant la suppression de ces avoirs.

Les partisans de la nouvelle loi disent qu’elle envoie un message à l’industrie des combustibles fossiles que le Maine met son argent là où est sa bouche lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique.

Le principal sponsor du projet de loi, la représentante Margaret O’Neill, D-Saco, a déclaré que le retrait des investissements des entreprises de combustibles fossiles contribuerait à réduire l’impact du changement climatique, mais serait également logique sur le plan économique.

« Ce projet de loi protégera l’épargne des retraités et notre avenir », a récemment écrit O’Neill sur les réseaux sociaux. “Cela s’aligne sur le travail de notre conseil sur le climat et les objectifs bipartites de réduction des émissions fixés par le gouverneur et l’Assemblée législative.”

Le système de retraite des employés du Maine compte environ 1,3 milliard de dollars d’investissements liés à des sociétés de combustibles fossiles, soit environ 8 % des investissements du fonds, selon les données de l’État.

Le système de retraite des employés publics du Maine, d’environ 17,6 milliards de dollars, couvre les retraites de près de 89 000 travailleurs actuels et retraités.

L’effort fait partie d’un mouvement national plus large faisant pression sur les grands fonds institutionnels pour détourner l’argent des réserves de combustibles fossiles vers le secteur de l’énergie propre.

L’industrie des combustibles fossiles s’est opposée aux changements, arguant que le désinvestissement ignore les pollueurs qui utilisent les produits et les contributions globales du pétrole, du gaz et d’autres combustibles fossiles.

David O’Donnell, directeur associé de la section nord-est de l’American Petroleum Institute, a déclaré que l’effort de désinvestissement ignorait également les contributions que les combustibles fossiles « ont fait et continuent de faire » pour maintenir le pays en marche.

“La combustion de combustibles fossiles au cours des siècles a permis le développement des économies et l’amélioration du bien-être humain dans le monde”, a-t-il déclaré dans un récent témoignage contre le projet de loi. “Et pour le moment, il n’y a pas d’alternative viable au pétrole et au gaz avec la fiabilité requise et au coût et à l’échelle nécessaires.”