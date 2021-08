Le maintien de ce niveau de prix sera la clé des perspectives haussières ⋆ Crypto new media

Avis de non-responsabilité : les conclusions de l’analyse suivante sont les seules opinions de l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement

L’action des prix de Polkadot a semblé solide au cours des 30 derniers jours, enregistrant des gains de plus de 110%. Sur les graphiques, l’alt n’a pas faibli malgré plusieurs obstacles présentés sur son chemin vers ses niveaux de mi-mai. Cependant, il semblait y avoir des risques à court terme qui pourraient limiter la hausse du DOT.

Ceux-ci étaient présents au 200-SMA (vert) et aux plus hauts de 28 $ et 31 $. Compte tenu de ces défis, les traders devraient se préparer à une semaine intéressante à venir. Ces développements pourraient avoir un impact radical sur la trajectoire à moyen et long terme du DOT.

Graphique quotidien à pois

Les acheteurs n’ont pas été déçus par le marché DOT. Une pression à la hausse soutenue a forcé le prix à dépasser les 20-SMA quotidiens (rouge) et 50-SMA (jaune), qui sont tous deux souvent utilisés pour évaluer le niveau de dynamique du marché. La dernière position de la tendance haussière se situait au 200-SMA (vert) qui validerait le retour stupéfiant du DOT depuis ses plus bas de fin juillet.

De plus, attendez-vous à ce que les sceptiques du marché soient totalement hors de vue lorsque le prix clôture au-dessus de 31 $. En fait, le 200-SMA avait le potentiel d’annuler une thèse haussière. Une formation à double sommet semblait également vulnérable à une panne si le DOT culmine à 28,6 $ et ne parvient pas à clôturer à un niveau plus élevé. Dans un tel cas, l’attention se déplacerait vers la zone défensive de 18,4 $ à 19,4 $ – La ligne de base pour le contrôle haussier.

Raisonnement

L’indice de force relative a culminé dans la zone de surachat ces derniers jours. Il nécessite une stabilisation immédiate avant la prochaine étape vers le haut. Alors que le RSI a accru les chances d’une baisse à court terme, attendez-vous à ce que les acheteurs réagissent rapidement.

Le MACD s’est échangé au-dessus de la demi-ligne pendant plus de deux semaines – un signe de force haussière. Enfin, l’Awesome Oscillator était à son plus haut niveau en plus de 4 mois. Une telle accumulation a été observée pour la dernière fois début avril lorsque le DOT a atteint un sommet de 46,7 $.

Conclusion

On peut s’attendre à ce que Polkadot continue son voyage vers le haut dans les semaines à venir. Les indicateurs tenaient des positions haussières, même si un retracement à court terme semblait probable. Dans un tel cas, le DOT devra supporter des pertes supérieures à 18,4 $ pour conserver des perspectives favorables.