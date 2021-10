Le maire d’Atlanta, Lance Bottoms, propose un plan pour un système pénitentiaire plus «réfléchi»

Maire d’Atlanta Bas Keisha Lance, qui purge actuellement un mandat de « canard boiteux », a annoncé un plan visant à transformer la prison de la ville en un centre ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fournira des soins médicaux et d’autres services.

Selon The Atlanta Journal-Constitution, le centre de déjudiciarisation et de services proposé sera créé grâce à un partenariat unique avec le comté de Fulton et le plus grand système hospitalier de la ville, le Grady Memorial Hospital. De plus, un soutien sera fourni par la Policing Alternatives & Diversion Initiative, qui a financé et travaillé sur plusieurs projets conçus pour soutenir les pauvres, les malades mentaux et les toxicomanes et à risque de commettre des crimes de faible intensité.

Le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, accepte un maillot personnalisé d’Atlanta Dream à la mi-temps du match contre le Phoenix Mercury au Gateway Center Arena le mois dernier. (Photo : Kevin C. Cox/.)

Lance Bottoms a annoncé son soutien à la législation sur Twitter lundi, le jour où elle a été proposée au conseil municipal d’Atlanta pour approbation.

« Heureuse d’envoyer au conseil municipal la législation pour approbation d’un centre de déjudiciarisation et de services conjoint, avec le comté de Fulton, à la prison d’Atlanta », a-t-elle tweeté. «Il fournira des services de santé mentale et un soutien aux récidivistes de faible niveau. Un autre pas vers une réforme réfléchie de la justice pénale.

Heureux d’envoyer au conseil municipal la législation pour approbation d’un centre de déjudiciarisation et de services conjoint, avec le comté de Fulton, à la prison d’Atlanta. Il fournira des services de santé mentale et un soutien aux récidivistes de faible niveau. Un autre pas vers une réforme réfléchie de la justice pénale. – Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) 18 octobre 2021

En mai de cette année, Lance Bottoms s’est retiré de son poste pour être réélu dans la course à la mairie d’Atlanta. Dans la foulée de son annonce, plus d’une dizaine de candidats ont mis leur chapeau sur le ring, dont l’ancien maire de la ville, Kasim Reed.

Lance Bottoms a fait l’objet d’un examen minutieux après plusieurs incidents policiers très médiatisés dans sa ville l’année dernière pendant la pandémie de COVID-19, y compris la fusillade mortelle de Rayshard Brooks, et aussi Kennedy Maxie, qui a été tuée après les achats de Noël avec sa famille.

De plus, la ville d’Atlanta a connu une augmentation des fusillades, des agressions de faible intensité et des vols dans l’un de ses centres commerciaux les plus prestigieux, Lenox Mall.

La nouvelle proposition de prison a été lancée par Lance Bottoms dans le passé, et elle transformerait le centre de détention d’Atlanta City, presque vide, en un centre communautaire. Cependant, Moki Macias, le directeur exécutif de l’Initiative PAD, note que la transformation en police communautaire pourrait signifier une réduction de «l’emprisonnement des personnes qui ont des besoins de santé comportementale, alors la déjudiciarisation doit être un élément clé de l’équation».

Macias a déclaré qu’elle espère que le nouveau centre est une « première étape pour que nous continuions à nous éloigner de l’emprisonnement des personnes pour ce genre de problèmes ».

Le centre nécessitera un investissement d’au moins 3 millions de dollars de la ville d’Atlanta, avec le soutien actif de Grady Memorial et du comté de Fulton.

Un juge de la Cour supérieure s’est prononcé en faveur de la proposition lors d’une récente réunion des commissaires du comté de Fulton. Juge Robert McBurney a déclaré que le centre pourrait détourner jusqu’à 10 500 réservations par an.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !