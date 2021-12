Le maire de Chicago demande au MJ plus de ressources pour lutter contre la recrudescence de la criminalité et la violence armée

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, prend la parole lors de la 88e réunion d’hiver de la Conférence des maires des États-Unis à Washington, DC, le 23 janvier 2020. (Joshua Roberts/.)

Le maire Lori Lightfoot a demandé lundi au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, d’envoyer des ressources fédérales supplémentaires à Chicago au milieu d’une augmentation inquiétante de la criminalité et de la violence armée.

Lightfoot a prononcé un discours de 40 minutes sur les problèmes de sécurité des résidents lundi, dans lequel elle a demandé à Garland d’envoyer plus d’agents du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives à Chicago pendant six mois pour «augmenter le nombre d’enquêtes sur les armes à feu et les saisies d’armes à feu. » et d’envoyer des procureurs fédéraux supplémentaires dans la ville pour porter des affaires pénales supplémentaires au niveau fédéral.

Lightfoot a demandé à Garland d’envoyer également plus de maréchaux fédéraux à Chicago pour aider le bureau du shérif du comté de Cook et le service de police de Chicago à retrouver des milliers de personnes recherchées en vertu de mandats.

Le maire a exhorté le gouvernement fédéral à agir rapidement, affirmant que la ville avait besoin de ressources supplémentaires «bien avant l’été».

Le nombre de victimes par balles dans la ville est en hausse depuis le début de l’année jusqu’à dimanche à 4 270, contre 3 930 à la même date en 2020, selon le Chicago Tribune. Les homicides – sans compter les meurtres commis en légitime défense – sont passés à 783 contre 749 l’année dernière. Le rapport ajoute que les fusillades sur autoroute ont également augmenté, à 249 cette année contre moins de 130 en 2020, tandis que les prises en charge sont en hausse jusqu’à dimanche, à 1 781 cette année contre 1 352 en 2020.

Pour résoudre les problèmes de Chicago en matière de violence armée, Lightfoot a demandé au ministère de la Justice de former des « groupes de travail multi-juridictionnels pour arrêter le trafic d’armes à feu illégal à travers les États du sud comme le Mississippi, jusqu’à l’autoroute, à travers l’Indiana et au-delà de la frontière vers Chicago. «

Elle a ajouté que la ville doit rester concentrée sur l’obtention d’armes fantômes, qui n’ont pas de numéro de série et sont introuvables, hors des rues. Le département de police de Chicago est en passe de saisir 12 000 armes à feu illégales dans les rues de la ville – plus que New York et Los Angeles réunis, selon le maire.

Lightfoot a déclaré que le CPD augmenterait le nombre d’officiers qui enquêtent sur les gangs, ainsi que le nombre de détectives des homicides.

Elle a également suggéré que la ville doit s’attaquer aux « causes profondes » de la criminalité, notamment la pauvreté et la négligence.

« De nombreuses communautés les plus en proie à des crimes violents ont également des taux élevés de pauvreté, de chômage élevé, d’itinérance, de toxicomanie et d’autres maux qui déchirent le tissu communautaire », a déclaré Lightfoot.

Le maire a cherché à rassurer les résidents sur le fait que leur sécurité n’est « pas l’une des, mais la première et principale priorité ».

« Je me réveille chaque matin avec cela comme première préoccupation et je me pousse, ainsi que toutes les personnes impliquées, à intensifier et à faire plus et mieux parce que nous ne pouvons pas continuer à endurer le niveau de violence que nous vivons actuellement », a-t-elle déclaré.

