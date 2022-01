Le maire de Chicago Lightfoot dénonce le syndicat des enseignants pour « sortie illégale » et rejette la proposition d’apprentissage à distance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a de nouveau fustigé dimanche le syndicat des enseignants de la ville pour avoir refusé de se présenter aux cours après avoir rejeté une proposition de reprendre l’apprentissage à distance au lieu de renvoyer les enfants à l’école.

Comme aucun accord pour un retour à l’enseignement en personne n’a été trouvé, Lightfoot a critiqué le Chicago Teacher’s Union lors d’une apparition sur « Meet The Press » de NBC dimanche.

« Fondamentalement, ce que nous ne pouvons pas faire, c’est abandonner la science. Nous savons que l’endroit le plus sûr pour les enfants est l’apprentissage en personne dans les écoles », a déclaré Lightfoot à l’animateur Chuck Todd. « Et nous avons dépensé des centaines de millions de dollars pour rendre nos écoles sûres. Elles sont sûres. Nous avons les données pour le démontrer. -personne qui apprend. »

« Pour être clair, ce que le Chicago Teacher’s Union a fait était un débrayage illégal. Ils ont abandonné leurs postes et ils ont abandonné les enfants et leurs familles », a poursuivi le maire. « Mon équipe a travaillé tous les jours. Ils recommencent ici dimanche. »

Le maire Lori Lightfoot, présenté à l’hôtel de ville le 15 avril 2021. (Jose M. Osorio/Chicago Tribune/Tribune News Service via .)

« Nous travaillons comme des dickens pour nous assurer de conclure un accord aujourd’hui », a répondu Lightfoot, lorsqu’on lui a demandé directement si les écoles reprendraient lundi matin. « Alors je garde espoir »

Lightfoot a déclaré qu’elle avait vu « un niveau sans précédent d’activisme des parents, tout en faveur du retour à l’apprentissage en personne » en réaction au récent débrayage par rapport aux mesures prises par le passé par le syndicat des enseignants.

« Les parents sont indignés et ils font connaître leur indignation au syndicat des enseignants. C’est une dynamique très différente que jamais auparavant », a déclaré Lightfoot, soulignant comment 70% ou plus de nos enfants dans le district scolaire ont droit à un tarif gratuit ou réduit. déjeuner. Le maire a fait valoir que cela montre combien d’enfants vivent dans des ménages pauvres et de la classe ouvrière, dont beaucoup sont monoparentaux et pour la plupart des femmes de couleur.

« Nous avons une énorme quantité d’activisme des parents. Ils écrivent des lettres, des courriels, ils protestent, ils tiennent des conférences de presse », a déclaré Lightfoot. « Ce débrayage du syndicat des enseignants, qui est illégal, a eu des effets d’entraînement en cascade non seulement sur les élèves dans leur apprentissage et leur bien-être social et émotionnel, mais aussi sur les familles elles-mêmes. »

« C’est une situation intenable et complètement et totalement évitable », a ajouté le maire. « Je vais être du côté des parents qui se battent chaque jour pour que nos enfants retournent à l’école. »

Environ 92% des enseignants et du personnel du district sont vaccinés, a déclaré Lightfoot.

Lightfoot et son équipe ont rejeté samedi une proposition révisée du syndicat qui aurait obligé tous les élèves à produire des tests négatifs avant de retourner en classe. Le syndicat a déclaré que les enseignants étaient prêts à retourner dans les bâtiments scolaires lundi, mais pas pour un enseignement en personne.

L’ancienne enseignante Tara Stamps s’exprime devant une caravane de voitures où enseignants et sympathisants se sont réunis pour exiger un retour sûr et équitable à l’apprentissage en personne pendant la pandémie de COVID-19 à Chicago, Illinois, le 12 décembre 2020. Certains enseignants des écoles publiques de Chicago sont attendus de retourner en classe le 4 janvier 2021. (Photo de Max Herman/NurPhoto via .) ((Photo de Max Herman/NurPhoto via .))

Le troisième plus grand district scolaire du pays a vu des centaines de milliers d’élèves hors classe pendant trois jours la semaine dernière après que les enseignants ont refusé de se présenter au travail en raison de préoccupations concernant la variante omicron.

Lightfoot a déclaré que son bureau avait envoyé mardi au syndicat des enseignants de Chicago une mesure basée sur l’école – avant que les travailleurs syndiqués ne se retirent. Ils l’ont rejeté sans explication détaillée, a déclaré Lightfoot.

L’équipe du maire a donné samedi soir une réponse point par point qui traite des mesures scolaires, des tests et d’un certain nombre d’autres problèmes sur lesquels ils ne sont pas en désaccord, a déclaré Lightfoot. Le plus gros problème est le test à distance et l’apprentissage à distance, que le bureau de Lightfoot rejette catégoriquement.

« Nous ne sommes pas restés les bras croisés et avons laissé COVID ravager nos écoles », a déclaré Lightfoot. « Quand il a été nécessaire de fermer une salle de classe ou une école, nous l’avons fait. »

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a conclu samedi un accord mettant à disposition 350 000 tests antigéniques rapides disponibles à l’achat par les écoles publiques de Chicago. Lightfoot a déclaré que le directeur de la santé publique de la ville avait également trouvé des tests supplémentaires et avait sensibilisé le syndicat des enseignants alors que les négociations se poursuivaient. Le maire a déclaré que les tests scolaires nécessitent la coopération du syndicat, qui n’a pas autorisé l’activation des infirmières scolaires.

Lightfoot a déclaré que le district avait connu 52 épidémies, classées comme deux cas ou plus, mais sur ce nombre, 2,5 enfants en moyenne ont été testés positifs car des cas soupçonnés d’être liés aux écoles.

« Nous suivons la science. Ce que je ne ferai pas, c’est permettre au syndicat des enseignants de politiser cette vague ou la pandémie en général », a déclaré Lightfoot. « Les gens sont nerveux, ils ont peur. Nous comprenons cela. Mais la chose à faire est de se pencher sur les faits et la science et de ne pas les abandonner dans la panique. »