Le maire de Cool Valley enverra 1000 $ en BTC à chaque foyer

La petite ville de Cool Valley, dans le Missouri, porte bien son nom. Son maire, Jayson Stewart, prévoit de donner 1K$ en bitcoin à chaque foyer et le projet est entièrement financé. Pour couronner le tout, le largage s’accompagne d’une éducation. Les 1 500 habitants apprendront à utiliser des portefeuilles et à interagir avec le réseau, et les pièces qu’ils recevront seront également incitées à HODL. “Nous allons amener les gens à stocker leur propre Bitcoin le plus rapidement possible”, a déclaré le maire de Cool Valley.

Cointelegraph a récemment interviewé Jayson Stewart et leur a dit :

“Ce qui m’excite vraiment, et sur quoi je travaille, c’est d’amener les gens ordinaires à posséder Bitcoin et à vraiment profiter de l’appréciation d’avoir un tel atout.”

Il y a environ un mois, le maire de Cool Valley est devenu viral avec le projet de le faire lui-même. À l’époque, a-t-il déclaré à KSDK : « J’ai des donateurs très compréhensifs qui ont accepté d’égaler l’argent que j’ai collecté jusqu’à plusieurs millions de dollars. Et le plan s’est si bien passé que Steward a déjà tous les fonds et autre chose. Telle est la puissance d’Internet. Telle est la puissance de Bitcoin.

Les résidents de Cool Valley HODL obtiennent-ils leurs pièces?

Bien que le processus de distribution du Bitcoin ne soit toujours pas clair, il semble qu’ils aient décidé de laisser les gens le dépenser s’ils le souhaitent. Au début, ce n’était pas le cas. Il y a un mois, le maire de Cool Valley a déclaré à KSDK : « Nous mettons en œuvre un calendrier d’acquisition de droits pour Bitcoin. L’idée est que vous pourriez ne pas y toucher pendant cinq ans avant d’y avoir pleinement accès. On travaille sur des idées comme ça parce que c’est ma principale préoccupation. “

Maintenant, le plan est d’offrir aux résidents de Cool Valley une incitation pour HODL. Ceci est beaucoup plus conforme à la philosophie de Bitcoin. Les destinataires recevront un bonus non encore spécifié s’ils le font, ou ils recevront moins de BTC s’ils décident de vendre. Cela me rappelle l’expérience de 2014 au MIT, qui a eu des résultats positifs et a déclenché plus d’une exécution en crypto.

Revenant à l’interview la plus récente, le maire de Cool Valley a déclaré : « L’histoire est devenue si populaire d’une manière que je n’avais jamais prévue. Comme ils ont reçu plus de dons que prévu, Steward prévoit d’utiliser le surplus pour convertir les lampes du gouvernement en énergie solaire et financer d’autres projets respectueux de l’environnement. “Il y a beaucoup de peur, d’incertitude et de doute en ce qui concerne les effets environnementaux du Bitcoin”, a-t-il déclaré. Et il met le Bitcoin de ses donateurs là où est sa bouche.

Tableau des prix BTC du 30/09/2021 sur Coinbase | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Apporter des affaires Bitcoin au Missouri

Stewart a récemment rejoint le conseil consultatif du Midwest BankCenter. Il s’agit « d’une banque détenue localement avec près de 2 milliards de dollars d’actifs. Dans le même temps, il a déclaré: “J’essaie d’avoir une banque compatible Bitcoin ici.” On peut y lire entre les lignes. À part cela, Steward a déclaré : « Certaines personnes se sont présentées pour ouvrir une installation minière. “

Cet homme prend-il une page du livre de Nayib Bukele ? La décision du président du Salvador de convertir Bitcoin en monnaie légale a amené de nombreuses nouvelles entreprises dans le pays, et cette expérience ne fait que commencer. Cool Valley abriterait déjà un guichet automatique Bitcoin. Un guichet automatique et des dons privés, c’est ainsi qu’El Zonte a commencé. Assistons-nous à une autre étincelle dans le processus d’hyperbitcoinisation du monde ? Seul le temps nous le dira.

Dans une autre interview récente, cette fois avec le magazine Bitcoin, le maire de Cool Valley a fait l’éloge de Bitcoin :

“Cela m’a donné une nouvelle façon de penser à l’humanité à l’avenir”, a déclaré Stewart. “Cela m’a donné de l’espoir et de l’optimisme que nous puissions surmonter certaines des pires parties du système dans lequel nous sommes nés et réellement créer un avenir exactement comme nous le souhaitons. Il y a un certain niveau d’espoir et d’optimisme que je reçois de Bitcoin. »

Bitcoin est l’espoir. Et les résidents de Cool Valley auront bientôt l’occasion de découvrir la magie de première main.

Image vedette de Bermix Studio sur Unsplash – TradingView Charts