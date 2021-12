Le maire de Dallas, Eric Johnson, déclare que le «racisme au sein du Parti démocrate» est «un gorille de 800 livres dans la pièce»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le maire démocrate de Dallas, Eric Johnson, a affirmé mercredi que le racisme existait au sein du Parti démocrate et l’a comparé à un « gorille de 800 livres dans la pièce » que tout le monde prétend ne pas exister.

« Je suis confus et un peu perturbé par le raisonnement ici », a tweeté Johnson en réponse à une déclaration de Matthew Dowd, qui a abandonné la course au poste de lieutenant-gouverneur du Texas plus tôt cette semaine pour permettre un champ plus « divers ».

« Les campagnes ont précisément pour but de sélectionner le MEILLEUR candidat », a poursuivi Johnson. « Il semble que mon ami dise que les électeurs primaires démocrates sont incapables de nommer des femmes et des minorités s’il y a un homme blanc sur le bulletin de vote? »

« Si tel est effectivement le cas, alors honte aux électeurs démocrates de la primaire qui sont incapables de voter pour les femmes et les candidats des minorités si on leur présente une alternative masculine blanche. Mais que les candidats masculins blancs cessent de se présenter en tant que démocrates pour » nous donner une chance » me semble mal », a ajouté Johnson.

« Le problème, ce ne sont PAS les hommes blancs qui se présentent aux élections. Le problème, c’est le gorille de 800 livres dans la pièce, qui est le racisme au sein du Parti démocrate que beaucoup prétendent ne pas exister. La solution n’est donc pas que des gens comme Dowd » cèdent « . aux candidats de couleur. C’est lutter contre le racisme », a-t-il ajouté.

Matthew Dowd a mis fin à sa campagne pour le poste de lieutenant-gouverneur du Texas mardi après que le champ primaire démocrate dans lequel il se présentait se soit diversifié.

MATTHEW DOWD MET FIN À LA CAMPAGNE POUR LE TEXAS LT. GOV, DIT QU’IL NE VEUT PAS ENTRER LA « DIVERSITÉ » EN POLITIQUE

« Un domaine diversifié est en train d’émerger dans la primaire démocrate pour ce bureau », a déclaré Dowd dans un communiqué. « Je ne veux pas être celui qui fait obstacle à la plus grande diversité dont nous avons besoin en politique. »

Lorsqu’il a décidé de briguer le poste de lieutenant-gouverneur en septembre, son seul adversaire « était un chrétien de race blanche », a-t-il expliqué dans sa déclaration.

Mattherw Dowd le 14 février 2017 sur Walt Disney Television via . Television Network. (Lorenzo Bevilaqua/Contenu de divertissement général Disney via .) (Lorenzo Bevilaqua)

Dowd a pris la décision de se présenter deux ans après avoir rédigé un éditorial pour ABC News, affirmant que les « chrétiens blancs » devraient se retirer pour faire place à des candidats plus diversifiés.

« Au lieu d’attendre que la population diversifiée de l’Amérique continue à pousser et à pousser, je suggérerais humblement que nous, les hommes chrétiens blancs, prenions sur nous de prendre du recul et de donner à plus de gens qui ne nous ressemblent pas l’accès aux leviers du pouvoir « , écrivait Dowd à l’époque.

« Nous, en tant qu’hommes chrétiens blancs, devrions faire ce qu’exige un vrai leadership et pratiquer un niveau d’humilité qui démontre notre force en nous retirant du centre de la salle et en commençant à céder nos places à la table », a-t-il ajouté.

