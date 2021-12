Le maire de DC Bowser dit que les étudiants doivent prouver un test COVID négatif avant de retourner à l’école

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le maire de Washington, DC, Muriel Bowser, a annoncé mercredi que les élèves du district pourraient ne pas retourner à l’école le 5 janvier, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils ont eu un test COVID-19 négatif.

« Tous les étudiants et le personnel du DCPS devront fournir la preuve d’un test COVID-19 négatif », a annoncé le maire dans un fil Twitter.

Elle a poursuivi en expliquant comment les parents peuvent obtenir les tests d’antigène nécessaires, dont ils doivent télécharger les résultats sur un site Web du gouvernement qui enregistre leurs noms et adresses.

Cette politique intervient après que le conseil municipal de DC a voté le 21 décembre pour adopter un projet de loi rendant obligatoire le vaccin COVID-19 pour les étudiants du district.

Le maire de DC, Muriel Bowser, est projeté lors d’une cérémonie d’inauguration à l’aéroport national Reagan d’Arlington, en Virginie, le mercredi 13 octobre 2021. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

Bowser a fait face à des réactions négatives après avoir annoncé dans un tweet la semaine dernière qu’une preuve de vaccination sera requise dans les restaurants, bars, discothèques, installations de divertissement intérieures, gymnases et établissements de réunion intérieurs, à compter du 15 janvier.

Le maire de DC, Muriel Bowser, assiste à la marche des femmes à Washington le 21 janvier 2017 à Washington, DC (Photo de Theo Wargo/.)

L’ordonnance de Bowser exige que les personnes de 12 ans et plus aient au moins une dose du vaccin pour entrer dans ces établissements, qui sera portée à deux doses d’ici le 15 février. Sa commande est intervenue après l’annonce de politiques similaires à New York, Chicago et Boston.

Les données de vaccination suggèrent que le mandat de Bowser aurait un impact disproportionné sur les résidents noirs de la ville. Selon les données de vaccination les plus récentes de la ville, le taux de vaccination des résidents noirs de DC est de 46,4 %, avec seulement 39,4 % des résidents noirs vaccinés étant complètement vaccinés.

