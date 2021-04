Actualités Bitcoin

Le maire de Jackson, Tennessee, veut lancer une “ révolution de la crypto-monnaie ” dans la ville

Cela a commencé, après Miami, Jackson est prêt à accélérer l’adoption du Bitcoin et de la cryptographie, qui, selon Scott Conger, peuvent «combler l’écart de richesse et autonomiser financièrement les gens».

Scott Conger, le maire de la ville de Jackson, dans le Tennessee, a maintenant les yeux laser.

Montrant son soutien à Bitcoin, Conger a changé sa photo de profil sur Twitter avec le hashtag «Crypto».

Les yeux laser sont venus après que Conger ait partagé son soutien à l’industrie de la crypto-monnaie au cours des derniers jours. Il appelle en fait à l’adoption de la cryptographie dans la région.

«L’utilisation de la moyenne des coûts en dollars pour apprécier les actifs, comme la crypto-monnaie, est un moyen de combler l’écart de richesse et d’autonomiser financièrement les gens. Une autre raison d’amener l’adoption de Crypto au City Jackson TN », a déclaré Conger dans un tweet plus tôt cette semaine.

Conger a en fait été en pourparlers avec plusieurs personnes de l’espace crypto, dont David Schwartz, le directeur de projet de la Fondation Litecoin.

Dans un tweet séparé, tout en remerciant Schwartz pour ses idées, Conger a déclaré qu’ils avaient fait des progrès dans l’adoption des actifs numériques dans la ville.

«L’avenir est radieux à Jackson, et Crypto éclaire la voie!» il ajouta.

En réponse à Schwartz, impatient d’aider Jackson à devenir l’envie du Tennessee, Conger a déclaré: «Commençons la révolution de la crypto-monnaie!

Il a constamment tweeté sur le fait d’apporter la crypto et «l’autonomisation financière» à Jackson, qui, selon lui, est «dans une position privilégiée pour montrer la voie» dans l’adoption du Bitcoin et de la crypto-monnaie.

La ville de Jackson, dans le Tennessee, envisage maintenant d’exploiter le #bitcoin et de l’ajouter à son bilan public. – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 21 avril 2021

Miami est déjà passé à la crypto avec Mayer Francis Suarez proposant de payer les employés de la ville avec BTC et de donner au public la possibilité de payer ses impôts sur l’actif cryptographique.

Danielle Cohen Higgins, une commissaire de comté, a également présenté une résolution au comité des infrastructures, des opérations et des innovations de Miami-Dade pour créer un groupe de travail de 13 membres sur la crypto-monnaie pour examiner toutes les possibilités.

Travaillant à faire de Miami une «crypto avancée», Suarez a courtisé les entrepreneurs technologiques pour qu’ils choisissent la ville plutôt que la Silicon Valley.

Pendant ce temps, l’échange de crypto FTX a signé un contrat de 135 millions de dollars pour nommer le terrain de jeu de Miami Heat, FTX Arena. L’une des plus grandes discothèques de Miami, E11even, a annoncé qu’elle permettrait aux clients de payer pour les boissons et les tables avec crypto.

Sans oublier, la conférence Bitcoin avec des orateurs tels que Jack Dorsey de Twitter, le capital-risqueur Chamath Palihapitiya, le patineur professionnel Tony Hawk et Suarez lui-même a été transféré de Los Angeles à Miami.

