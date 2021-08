Le maire de l’Indiana s’excuse pour ses remarques sur les “connards non vaccinés”

West Lafayette, maire de l’Indiana Jean-Dennis s’est excusé après avoir fait référence à plusieurs reprises à des “connards non vaccinés” lors d’une série de réunions officielles, dont une au cours de laquelle il essayait ostensiblement de s’excuser pour cette même infraction.

Le maire Dennis a commencé la semaine en introduisant de manière quelque peu hilarante le terme lors de la réunion du conseil municipal de lundi, rêvant au conseil et aux citoyens réunis d’une note qu’il a trouvée dans ses documents.

« J’ai une note ici qui dit que nous ne fermerons pas la ville pour protéger le connard non vacciné. Je ne sais pas qui a mis ça dans mes notes. Probablement moi. Cela a dû être un moment capricieux », a déclaré le maire.

Il a poursuivi en disant au conseil que « ce sont les personnes non vaccinées qui nous laissent tomber. Ils ne veulent généralement pas porter de masque. De toute évidence, ils ne veulent généralement pas se faire vacciner et, de manière générale, ils sont en mesure de faire beaucoup plus de mal que de bien. »

Deux jours plus tard, lors d’un briefing du département de la santé du comté de Tippecanoe, Dennis a évoqué ce commentaire, s’en est excusé, puis a ajouté que c’était à peu près vrai.

« Il y a des gens qui pensent encore que c’est quelque chose que nous avons inventé. Il y a encore des gens qui pensent qu’il s’agit d’une sorte de prise de pouvoir gouvernementale pour essayer de contrôler la base de la population », a déclaré Dennis et a ajouté « Curieusement, ils pensent toujours que c’est quelque chose qui est absolument fabriqué et n’a aucun impact sur leur vie du tout, et ils ne pourraient pas avoir plus tort.

«J’ai perdu mon sang-froid lors d’une réunion du conseil ici récemment, et je les ai qualifiés de connards non vaccinés. Malheureusement, c’est parfois exact. C’est vrai », a déclaré Dennis.

Le maire a mis en colère certaines de ces mêmes personnes, qui ont exigé des excuses. Jeudi, Dennis s’est conformé, affirmant que ses commentaires étaient “hors de propos” et “faux” et promettant que cela ne se reproduirait plus jamais.

Le rabat vient alors que le Dr. Antoine Fauci a intensifié l’urgence de son message selon lequel les personnes non vaccinées, euh, pourraient déclencher une mutation pire que la variante Delta et résistante aux vaccins.

