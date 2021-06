Le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé la BBC pour avoir demandé plus d’argent après un plan de sauvetage d’un milliard de livres sterling | Politique | Nouvelles

L’animatrice de BBC Politics London, Samantha Simmonds, a dressé une liste des erreurs de Sadiq Khan en tant que maire après avoir demandé de l’argent pour la capitale. Sadiq Khan a été appelé pour “toujours bêler” et se plaindre de plus d’argent par le président conservateur de l’Assemblée de Londres, Andrew Boff. Cela survient alors que le maire de Londres, Sadiq Khan, a dénoncé le plan de financement d’urgence signé cette semaine par le gouvernement et Transport for London (TfL) pour maintenir la capitale en marche.

M. Khan a décrit le renflouement d’un milliard de livres sterling de Whitehall comme “encore un autre pansement”.

Le plan de sauvetage est assorti de conditions, notamment un gel des salaires pour tout le personnel de TfL gagnant plus de 24 000 £ par an, un accord de partage des coûts pour la réouverture du pont Hammersmith et un refus de remettre au maire les 500 millions de livres sterling payés par les droits d’accise sur les véhicules automobiles.

TfL doit également générer 500 millions de livres sterling supplémentaires sur le milliard de livres sterling par an, ainsi que 100 millions de livres sterling supplémentaires pour la marche, le vélo et les quartiers à faible trafic.

M. Boff a déclaré à la BBC: “L’accord est bon. Le maire se plaindra toujours de ne pas avoir assez d’argent, c’est son travail, mais cela ne représente pas la vérité.”

Il a poursuivi: “Cet accord concentre l’esprit du maire sur le type d’économies que TfL pourrait réaliser.

“Pour le moment, nous devons aller avec un bol de mendicité à Whitehall.

“Ce n’est pas une très bonne solution à long terme, mais pouvons-nous d’abord éliminer la pandémie avant de nous impliquer dans ces arguments sur l’avenir de Londres.”

Également au programme, Bell Ribero-Addy, député travailliste de Streatham, a qualifié l’accord d'”accord honteux”.

Elle a ajouté: “La seule raison pour laquelle TfL est dans cette situation est que les Londoniens ont fait à juste titre ce qu’on leur avait dit pendant la pandémie et sont restés à l’écart des transports publics.

L’énorme accord d’un milliard de livres sterling est la troisième fois que M. Khan est renfloué en tant que maire de Londres.

M. Khan a critiqué les termes de l’accord, le décrivant comme “pas l’accord que nous voulions”.

Il a été réélu maire de Londres le mois dernier après avoir battu le candidat conservateur Shaun Bailey.

Le Premier ministre Boris Johnson a affirmé l’année dernière que M. Khan avait “effectivement mis en faillite” le réseau de transport avant Covid.