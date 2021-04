Le maire de Londres Sadiq Khan dit à Eddie Hearn “ nous sommes prêts ” à accueillir Anthony Joshua vs Tyson Fury au stade de Wembley

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a envoyé un message public à Eddie Hearn, lui disant “ nous sommes prêts ” à accueillir Anthony Joshua vs Tyson Fury à Wembley.

On sait que des contrats sont signés pour le combat, il ne reste plus qu’à convenir de la date et du lieu dans le cadre d’un contrat lucratif sur le site.

Hearn fait la promotion de Joshua

Une date et un lieu doivent encore être finalisés pour le combat avec Fury

La plupart des indications des deux camps ont suggéré que le combat se dirigerait à l’étranger, probablement au Moyen-Orient, où une nation étrangère paierait beaucoup d’argent pour accueillir.

Ces offres restent toujours en tête pour sécuriser le combat en juillet, mais Hearn a précédemment déclaré à talkSPORT que Wembley n’était pas complètement exclue après tout.

Le patron de Matchroom a déclaré sur talkSPORT: «Toutes choses étant égales par ailleurs, nous n’aurions même pas de conversations avec n’importe où ailleurs dans le monde pour être honnête avec vous, nous serions simplement à Wembley.

«De toute évidence, c’est le plus gros combat de notre génération. C’est le moment de la carrière des deux combattants.

Joshua a combattu Wladimir Klitschko et Alexander Povetkin à Wembley

«Nous devons examiner les opportunités et avec les restrictions de foule, il est encore plus difficile de générer le type d’argent dont vous avez besoin au Royaume-Uni …

«Pouvons-nous avoir la pleine capacité après les euros, sorte de mi / fin juillet?

«Si nous pouvions, cela amène Londres et Wembley dans la conversation.

«J’adorerais trouver une excuse pour le faire au Royaume-Uni et trouver un moyen.

«Et, si c’est une option, elle sera également présentée aux combattants.»

Hearn a depuis vanté le 24 juillet comme une date possible pour le combat à Wembley.

Sadiq Khan a aidé Eddie Hearn dans la planification des événements précédents de Wembley

Et le maire de Londres Khan a maintenant déclaré à SNTV: «Eddie Hearn peut tout faire, je veux dire que ce type est incroyable. J’appelle Eddie un ami, je suis fan de lui.

«Le fait qu’il ait réussi Joshua contre Klitschko, 90 000 était impressionnant. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec lui.

«Je suis impatient de voir Joshua vs Fury, je pense que ce sera incroyable.

«Ne serait-il pas génial de voir ces deux grands boxeurs, champions du monde, boxer parmi leurs propres fans? Tyson et Anthony vous diront à quel point ils sont reconnaissants à leurs fans dans ce pays.

«Eddie sait comment me joindre. Nous ferons ce que nous pouvons pour soutenir Eddie.

«J’apprécie aussi la politique dans la boxe. Je comprends qu’il y a des problèmes autour de la diffusion, il y a des problèmes de sponsoring, mais si Eddie et les équipes veulent se battre à Londres, nous sommes prêts.