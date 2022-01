Le maire de Madison continue de lutter contre l’enquête électorale du Wisconsin

La nouvelle année commence là où s’est terminée 2021, avec une impasse dans l’enquête sur les élections de 2020 dans le Wisconsin.

Le maire de Madison, Satya Rhodes-Conway, a de nouveau publié lundi une réponse provocante aux dernières assignations à comparaître de l’ancien juge de la Cour suprême Mike Gableman.

« L’avocat Gableman et son équipe démontrent une fois de plus qu’ils n’ont rien appris sur l’administration des élections dans le Wisconsin », a déclaré Rhodes-Conway. « Leur ‘enquête’ est une perte de temps et d’argent des contribuables. Ici à Madison, nous continuons à nous concentrer sur le vrai travail de nous assurer que toutes les personnes éligibles peuvent voter en toute sécurité et facilement. »

Son opposition aux questions de Gableman n’est pas nouvelle, elle se bat avec lui depuis la fin de l’année dernière.

Ses dernières citations à comparaître, cependant, sont nouvelles.

Gableman a déposé des citations à comparaître juste avant le Nouvel An, demandant des informations aux membres de la commission électorale de Rhodes-Conway et du Wisconsin, notamment des e-mails, des journaux Internet et des informations sur les électeurs individuels. Gableman continue de faire pression sur le maire de Madison pour obtenir un témoignage officiel dans le cadre de son enquête.

Les citations à comparaître surviennent alors qu’un juge du comté de Dane continue de déterminer si Gableman a même le pouvoir d’émettre des citations à comparaître. Le procureur général du Wisconsin dit que non, mais les avocats de la législature de l’État affirment que Gableman mène son enquête sous leur pouvoir et dispose de toute l’autorité dont il a besoin pour forcer la coopération.

Une décision dans cette affaire est attendue d’ici le 10 janvier.

