Le maire de Miami attire les mineurs de crypto avec une énergie nucléaire «très bon marché»

AnTy28 septembre 2021

Dans une autre étape pour faire de Miami un hub Bitcoin, le maire Francis Suarez présente maintenant un géant local de l’énergie nucléaire aux mineurs de crypto-monnaie.

S’adressant au Wall Street Journal, Suarez a déclaré que les inquiétudes concernant l’impact environnemental de Bitcoin “venaient du fait qu’une grande partie de l’exploitation minière était effectuée dans des pays producteurs de charbon”.

Pendant ce temps, les centrales nucléaires situées loin des zones peuplées réduisent les coûts d’opportunité pour les mineurs.

« Nous sommes impatients de soutenir l’innovation et la croissance continues que ces entreprises apportent », a déclaré Bill Orlove, porte-parole de Florida Power & Light Co., propriétaire de la centrale nucléaire.

“Le fait que nous ayons de l’énergie nucléaire signifie que c’est une énergie très bon marché”, avait déclaré Suarez en juin.

Miami a également lancé son propre jeton crypto programmable appelé MiamiCoin pour lever des fonds et l’utiliser pour les services publics. CityCoins permet aux utilisateurs d’exploiter le jeton, qui est un “minage uniquement” lancé par “une communauté open source de supporters de Miami”.

Construit sur le protocole Stack, CityCoins a été «conçu pour libérer le potentiel de Bitcoin en tant que couche de base programmable. En conséquence, CityCoins recycle le PoW de Bitcoin pour alimenter ses transactions en chaîne », a déclaré la plate-forme.

