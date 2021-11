Le maire de Miami, Francis Suarez, a été l’un des plus fervents partisans du Bitcoin (BTC / USD) et de l’ensemble de l’espace des crypto-monnaies. Le maire a déjà conclu des alliances stratégiques dans ce domaine au profit de la ville et de ses habitants.

L’une des initiatives annoncées récemment par Suarez, quelques jours seulement après avoir été réélu pour son deuxième mandat, était d’avoir un rendement Bitcoin pour les habitants de la ville. Dans une interview à CNBC, Suárez a défendu cette initiative.

Miami va libérer un rendement Bitcoin

Plus tôt ce mois-ci, Suarez a déclaré que les résidents de Miami recevraient des portefeuilles numériques qui seraient utilisés pour distribuer les retours de Bitcoin aux résidents de la ville.

Dans une interview avec CNBC, il a affirmé que l’idée de lancer un rendement Bitcoin serait bonne pour l’ensemble du pays, car Miami ne ferait que montrer la voie. De plus, il a noté qu’avec les crypto-monnaies, Miami a réussi à se différencier.

Il a noté que l’idée de lancer ce programme de performance a été dérivée du projet MiamiCoin. MiamiCoin est un jeton de ville qui a été lancé en août. Il a noté que depuis sa création, le jeton a généré des revenus miniers qui vont au portefeuille numérique de la ville.

Depuis sa création, MiamiCoin a généré 20 millions de dollars de récompenses pour la ville en trois mois. Il a déclaré qu’une partie de ces fonds, environ 15 millions de dollars, serait parié pour créer un rendement qui serait versé en Bitcoin et que ces pièces seraient distribuées aux habitants de la ville.

Il a noté que grâce à ce programme, les résidents recevraient du Bitcoin dans leurs portefeuilles numériques, dont la valeur augmenterait par rapport à l’USD dont la valeur se déprécie en raison de la hausse de l’inflation.

Suárez est un grand partisan des crypto-monnaies

Suárez est l’un des principaux partisans des crypto-monnaies. Après avoir été réélu, il a déclaré qu’il recevrait son premier salaire entièrement en Bitcoin, et cette annonce a ensuite été soutenue par le maire de New York Eric Adams, qui a également accepté de recevoir son salaire en Bitcoin.

En raison du cadre cryptographique progressif de Miami, il a attiré de grandes entreprises technologiques. Près de 1 million de dollars de capital-risque ont été investis dans la ville cette année. La ville a également organisé la conférence Bitcoin plus tôt cette année.

