Le maire de Miami déclare que la détention de Bitcoin sur le bilan de la ville est une « priorité majeure »

Actualités Bitcoin

Le maire de Miami déclare que la détention de Bitcoin dans le bilan de la ville est une « priorité majeure »

AnTy13 octobre 2021

Le maire de Miami, Francis Suarez, a réitéré cette semaine qu’il est « une priorité majeure » pour la ville d’investir une partie de ses fonds dans Bitcoin.

« C’est une priorité majeure pour moi car je veux que nous nous différencions en tant que capitale crypto des États-Unis ou du monde. »

C’est en février de cette année que Suarez a présenté une proposition plus large aux commissaires de la ville pour permettre à Miami d’investir ses propres fonds dans la crypto-monnaie de mille milliards de dollars.

Dans une conversation virtuelle avec Bloomberg, interrogé sur ses efforts pour mettre la principale crypto-monnaie au bilan de la ville alors qu’elle n’est pas encore autorisée dans l’État de Floride, Suarez a déclaré :

«Bien sûr, si nous avions pu le tenir à partir du moment où j’ai mis la résolution à notre ordre du jour, cela aurait augmenté de 30 ou 40 pour cent. J’aurais donc eu l’air d’un génie à l’époque. Mais c’est comme ça que ça marche maintenant.

Miami va en fait émettre une demande de proposition ce mois-ci pour permettre aux employés de la ville d’être payés en BTC, a déclaré le maire. De plus, l’idée est de permettre aux résidents de Miami de payer des frais et même des taxes potentiellement en Bitcoin si le comté le permet.

Suarez a également mentionné le Miami Coin qui est un moyen pour les gens de donner des fonds à la ville et a jusqu’à présent collecté 7 millions de dollars. En hausse de plus de 700% au cours des deux derniers mois, Miami Coin (MIM) se négocie actuellement à 0,0274 $, en baisse de 50,5% par rapport à son sommet historique de 0,55 $ par rapport à la fin du mois dernier.

Bitcoin BTC

56 258,18 $

+2,08 %

-0,33%

+2.97%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.