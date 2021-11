Le maire de Miami Francis Suárez sera le premier homme politique américain à recevoir son plein salaire en Bitcoin

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Dans un message posté via Twitter, le maire de Miami a promis et assuré que son prochain salaire sera payé à 100% en monnaie numérique.

***

Le maire de Miami, Francis Suárez, s’est publiquement engagé à devenir le premier responsable politique américain à accepter de recevoir l’intégralité de son salaire en Bitcoin.

Le premier homme politique américain à toucher son salaire en Bitcoin

Cela a été annoncé par Suárez lui-même via un message publié sur son compte Twitter, dans lequel il a répondu à l’influenceur et investisseur en crypto, Anthony Pompliano, qu’il recevrait son prochain salaire à 100% dans la monnaie numérique.

Le débat a commencé lorsque Pompliano a publié un message sur son compte Twitter où il a dit exactement ceci :

« Le temps est venu. Qui sera le premier homme politique américain à accepter son salaire en Bitcoin ? »

Ce à quoi Suarez a répondu

« Je vais recevoir mon prochain chèque de paie 100% Bitcoin… Problème résolu !… ».

Je vais prendre mon prochain chèque de paie à 100% en bitcoin… problème résolu ! @Sarasti pouvez-vous m’aider ? https://t.co/v4YdPZ0tYc – Maire Francis Suarez (@FrancisSuarez) 2 novembre 2021

Pour y parvenir, dans le même message, Suárez a demandé le soutien du CIO de Miami, Mike Sarasti, qui après la publication des tweets a indiqué qu’il avait déjà fourni au maire un lien pour rendre la demande publique, informant que la semaine dernière ce déjà Il avait reçu une partie de son salaire en Bitcoin et tout le processus s’est bien déroulé. Le responsable a également félicité les intentions de l’homme politique de vouloir franchir une telle étape, qualifiant le mouvement de très audacieux puisqu’il implique de recevoir l’intégralité de son salaire en monnaie numérique.

Suárez, Bitcoin et Miami

Les passionnés de longue date et ceux qui sont moins familiers ont félicité l’initiative du maire et ont reconnu que ce serait la prochaine étape dans les plans du politicien pour amener Bitcoin à plus de personnes, soulignant son utilité et sa légitimité en tant que mécanisme de réception des paiements.

Au cours des derniers mois, Suárez et son équipe ont avancé des plans pour transformer Miami en un lieu convivial pour la cryptographie, dans lequel les agents publics ont la possibilité de recevoir leurs paiements en monnaie numérique s’ils le souhaitent. Ce plan est déjà en cours, mais le maire a précisé qu’il faudra encore un certain temps avant qu’il puisse se matérialiser efficacement.

Au-delà de ce qui précède, Suárez a également annoncé à l’époque des plans pour que les résidents intéressés puissent payer leurs impôts avec Bitcoin, ceci main dans la main avec l’intention d’attirer des entreprises du secteur minier pour mener leurs opérations dans la ville. .

Lecture recommandée

Source : Twitter, BitcoinMagazine

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash