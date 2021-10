Le maire de Miami voit les États-Unis tirer le meilleur parti de la répression chinoise de la cryptographie

in

30 sept. 2021 05:38 UTC

| Mis à jour:

30 sept. 2021 à 05:38 UTC

Par Clark

Le maire de Miami, en Floride, considère l’étouffement de la crypto-monnaie chinoise comme “le tournant” qui “crée une chance fantastique pour l’Amérique”. Il a déclaré: “Leur perte est notre gain et l’Amérique sera et peut mener à long terme en fournissant une source d’énergie propre aux mineurs de bitcoin et à tous ceux qui construisent sur / avec / pour le bitcoin.”

Le maire de Miami, Francis Suarez, qui a tenté de faire de sa ville un hub de bitcoins, considère l’étouffement de la cryptographie par le gouvernement chinois comme une chance pour sa ville et donc les États-Unis. Il a déclaré à Bloomberg :

« Le tournant est maintenant. Cela crée une opportunité incroyable pour l’Amérique.

Suarez a commenté l’étouffement de la Chine cette semaine : « La Chine interdire le bitcoin pourrait être une grave erreur avec des impacts qui se feront sentir pendant des générations. Leur perte est notre gain et l’Amérique sera et peut mener à long terme en fournissant une source d’énergie propre aux mineurs de bitcoin et à tous ceux qui construisent sur/avec/pour le bitcoin.

Le maire de Miami n’est pas le seul homme politique qui considère la répression chinoise contre la crypto comme une chance pour les États-Unis « La répression autoritaire de la Chine contre la crypto, ainsi que le bitcoin, pourrait être une chance énorme pour les États-Unis. C’est également un rappel de notre grand avantage structurel sur la Chine », a déclaré le législateur Pat Toomey. Le législateur, l’apôtre McHenry, a déclaré: “L’appel de la Chine à limiter l’accès présente une chance idéale pour le leadership américain en matière de crypto-monnaie”.

Le maire Suarez a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il tentait activement de convertir les mineurs de crypto-monnaie que le sud de la Floride offre de belles opportunités pour l’exploitation minière, ainsi que des choix d’énergie propre, comme le nucléaire, le solaire et l’électricité.

Il a confirmé qu’il avait parlé au PDG de Florida Power & light, Eric Silagy, concernant l’attraction d’entreprises de cryptographie dans le royaume. Il a tweeté avec force que la ville de Miami “peut extraire du bitcoin avec de l’énergie atomique propre fournie par Florida Power & light”, soulignant :

“Nous voulons être la capitale mondiale de l’exploitation minière crypto et comprendre que cela se fera de manière durable et intégrera l’énergie solaire.”

Clark

Chef de la technologie.