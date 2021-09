Le maire de New York, Bill de Blasio, hué lors du concert Global Citizens Live

proche Vidéo Fox News Flash à la une du 25 septembre

Le maire Bill de Blasio a été hué par une foule par ailleurs euphorique lors du concert de Global Citizens Live de samedi, marquant la deuxième fois ces dernières semaines qu’il était chahuté lors d’une grande représentation à Central Park.

De Blasio a entendu des railleries généralisées alors qu’il prenait le micro pour vanter les initiatives de New York sur le changement climatique entre les sets de Coldplay, J-Lo et Lizzo, et les apparitions du prince Harry, de Meghan Markle et d’autres dignitaires.

LE LEADER DE BLACK LIVES MATTER APPELLE LE MANDAT SUR LES VACCINS DE BILL DE BLASIO « PAPIERS POUR LA LIBERTÉ DES JOURS MODERNES »

Le canard boiteux démocrate a été bombardé d’acclamations du Bronx lors du concert Homecoming à Central Park le mois dernier, qui était censé signaler le retour de la vie urbaine au milieu de la pandémie de COVID-19.

Quelque 60 000 fans ont été contraints de fuir vers les sorties car le spectacle a été brutalement interrompu par des intempéries menaçant le parc de Manhattan.

Hizzoner a l’habitude de recevoir des réceptions glaciales non seulement d’employés de la ville, mais aussi de foules remplies d’alliés politiques.

Les Boobirds se sont même présentés pour griller le maire au concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan ce jour de l’indépendance.