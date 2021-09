Le maire de New York, de Blasio, donne vendredi la date limite aux employés de l’école pour se faire vacciner après la victoire légale

Le maire de New York, Bill de Blasio, a donné lundi aux employés de l’éducation publique une date limite du vendredi pour se faire vacciner partiellement à la suite d’une victoire juridique selon laquelle un tel mandat peut aller de l’avant.

Dans une interview avec Spectrum News 1, le maire a déclaré que les employés des écoles publiques avaient jusqu’à 17 heures le 1er octobre pour obtenir au moins la première dose de vaccin.

“Si vous n’avez pas reçu cette première dose vendredi, 17 heures, nous supposerons que vous ne venez pas travailler lundi et vous ne serez pas payé à partir de lundi et nous remplirons votre rôle avec un remplaçant ou un employé alternatif”, a-t-il déclaré. mentionné.

Fox News a contacté le bureau de de Blasio et l’avocat de la Fédération unie des enseignants pour commentaires.

L’annonce est intervenue après qu’un panel de trois juges de la deuxième cour d’appel des États-Unis a décidé que le mandat de la ville en matière de vaccins pouvait aller de l’avant. La décision est intervenue deux jours plus tôt, alors que le panel devait tenir une audience sur la question.

Le tribunal a émis une injonction temporaire sur le mandat la semaine dernière.

De Blasio a déclaré que l’exigence de vaccin entrerait en vigueur le 4 octobre. À l’origine, tous les enseignants et employés de l’école devaient être partiellement vaccinés d’ici lundi.

« Les vaccinations sont notre outil le plus puissant dans la lutte contre le COVID-19 – cette décision est du bon côté de la loi et protégera nos étudiants et notre personnel », a déclaré le ministère de l’Éducation de la ville dans un communiqué.

Le maire a déclaré qu’environ 87% des employés du ministère de l’Éducation ont déjà reçu au moins une dose, dont 90% des enseignants et 97% des directeurs.

“L’estimation de la ville est que 97% des enseignants ont été vaccinés, mais selon notre récente enquête auprès des chefs de section UFT, seulement un tiers environ pense qu’à partir de maintenant, leurs écoles peuvent ouvrir sans interruption, étant donné la pénurie potentielle de personnel non vacciné. , y compris les aides scolaires et le personnel de sécurité », a déclaré Michael Mulgrew, président de la Fédération unie des enseignants.

“La ville a beaucoup de travail devant elle pour s’assurer que suffisamment de personnel vacciné sera disponible d’ici la nouvelle échéance”, a-t-il ajouté. « Nous travaillerons avec nos membres pour nous assurer, dans la mesure du possible, que nos écoles puissent ouvrir en toute sécurité pendant que le mandat de vaccination est appliqué. »

Le mandat a suscité des inquiétudes de la part de certains qui craignent que cela n’entraîne une pénurie d’enseignants et de remplaçants.

“Pour les parents et les enfants, cela devrait être un réel soulagement de voir que les chiffres sont déjà si élevés”, a déclaré de Blasio. “Et cela en dit long sur notre capacité à avoir un système scolaire sûr et à tout faire avancer.”

Louis Gelormino, un avocat de l’UFT, a déclaré à Fox News qu’il était prêt à porter l’affaire devant la Cour suprême.

“Comment licencier ou suspendre 28 000, et ce n’est pas un nombre exagéré, les employés du DOE n’ont pas d’effet sur les écoles de la ville de New York, qui ne fonctionnent pas très efficacement dans le meilleur des cas”, a-t-il déclaré. “Nous examinons nos options et il est fort possible que nous essayions de porter l’affaire devant la Cour suprême.”.