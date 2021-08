in

Les conditions des agents de correction qui gardent les détenus sur la tristement célèbre Rikers Island de New York se sont tellement détériorées au cours de la dernière année – et auraient laissé le personnel en sous-effectif, surmené et vulnérable – qu’il leur est devenu « impossible » de faire leur travail, a déclaré un responsable syndical. raconte Fox News.

Les dispositions relatives au logement des détenus, le manque de personnel des agents de correction et le manque de soutien des autorités municipales ont contribué à un environnement de travail dangereux pour les personnes chargées de protéger les détenus et le tristement célèbre établissement, a déclaré Benny Boscio, président de l’Association des agents de correction.

“Nous travaillons plus de 25 heures d’affilée, pas de pause-repas, les conditions d’avoir des membres de gangs dans les mêmes zones d’habitation – des logements affiliés à des gangs – nous sommes agressés en toute impunité”, a déclaré Boscio à Fox News.

Fox News a obtenu plusieurs vidéos qui montrent des attaques violentes de détenus contre des agents de correction, qui, selon des sources, ont eu lieu à Rikers Island. Les vidéos montrent des détenus frappant ou donnant des coups de pied à plusieurs reprises à des agents à la tête et au corps, et les chargeant ou lançant des objets dans leur direction, alors qu’ils se trouvaient dans les couloirs ou d’autres zones du vaste centre de détention.

“Os cassés, points de suture, coups de couteau – les officiers se font poignarder. Vingt-six points de suture au visage, orbite cassée, nez cassés”, a déclaré Boscio, donnant quelques exemples de blessures subies par des officiers. “Nous sommes sérieusement agressés.”

Pendant ce temps, le nombre de détenus incarcérés pour crimes violents a bondi de 23% au cours de l’année écoulée, a confirmé Boscio.

Plus tôt ce mois-ci, le New York Post a décrit comment les détenus de Rikers Island endommageaient des biens, répondaient au téléphone et se promenaient autour de l’établissement au milieu de problèmes de manque de personnel qui ont laissé certaines zones de la prison sans surveillance.

Dans cette photo d’archive du 16 mars 2011, une clôture de sécurité entoure le logement des détenus de l’établissement correctionnel de Rikers Island à New York. (AP Photo/Bebeto Matthews, dossier)

Un porte-parole du New York City Department of Correction (DOC) a déclaré à Fox News que l’agence se compose d’environ 8 500 personnes en uniforme. Le DOC a également noté que le département a des congés de maladie illimités, mais a vu une augmentation de 300 % du nombre d’officiers qui sautent du travail sans appeler en juillet 2021 par rapport à juillet 2020.

Sous la direction du commissaire Vincent Schiraldi, qui a pris ses fonctions en juin, le DOC utilise de nouveaux protocoles de congé de maladie, embauche 400 agents supplémentaires et travaille avec un moniteur fédéral pour déployer correctement les agents dans les postes, a déclaré l’agence. D’autres développements incluent le traitement des candidats à l’emploi ; allonger la période de dépôt des examens d’agent de correction; et rencontre avec des juges et des procureurs locaux concernant les détenus violents du département ; parmi plusieurs autres.

Dans une déclaration fournie à Fox News par le DOC, Schiraldi a déclaré que son agence était “profondément préoccupée par la sécurité de notre personnel, de notre personnel médical et des personnes incarcérées dans nos installations et travaillait dur pour améliorer les conditions”.

La signalisation est visible à l’extérieur de Rikers Island, un établissement pénitentiaire, où plusieurs cas de maladie à coronavirus (COVID-19) ont été confirmés dans le Queens, New York, États-Unis, le 22 mars 2020. (REUTERS/Andrew Kelly)

“Nous avons pris des mesures importantes pour encourager le personnel à retourner au travail, pour soulager ceux qui ont héroïquement travaillé des quarts de travail supplémentaires pour compenser, et pour en faire un environnement où tout parent se sentirait comme si son propre fils ou sa fille travaillait ou vivait en sécurité. ici”, poursuit le communiqué.

Mais Boscio accuse le maire de New York, Bill de Blasio, de « nous avoir tourné le dos », a-t-il déclaré.

“À ce stade, j’ai l’impression que le maire a fait preuve de négligence criminelle”, a déclaré Boscio. “Il est tellement absorbé par son idéologie de fermer Rikers qu’il n’a même pas de réponse à la violence à laquelle nous sommes confrontés.”

Il a ajouté plus tard: “Il nous est impossible de faire notre travail – nous défendre étant surchargés de travail, défendre les autres détenus.”

Dans une photo d’archive du 20 juin 2014, le complexe pénitentiaire de Rikers Island se dresse à New York avec la ligne d’horizon de Manhattan en arrière-plan. (AP Photo/Seth Wenig, fichier) (AP Photo/Seth Wenig, fichier)

Boscio a déclaré que de Blasio, qui est un démocrate, n’a pas visité l’île de Rikers depuis “plus de quatre ans”.

Un porte-parole du bureau du maire n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Après une poussée majeure de de Blasio et d’autres démocrates de New York, les législateurs ont voté en octobre 2019 en faveur d’un plan visant à fermer Rikers Island et à construire à la place de nouveaux centres de détention. Mais Rikers ne devrait pas fermer officiellement avant 2026.

En attendant, selon Boscio : “C’est comme si personne ne s’en souciait.”

“J’ai l’impression qu’ils nous ont lavé les mains”, a-t-il déclaré. “Il est tellement absorbé par son idéologie de fermer Rikers Island qu’il n’a même pas de réponse à la violence à laquelle nous sommes confrontés.”