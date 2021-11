Le maire de New York, Eric Adams, recevra ses trois premiers paiements en bitcoins

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le nouveau maire de la ville s’est engagé à toucher ses trois premiers salaires en Bitcoin, suivant les traces de son homologue de la ville de Miami.

***

Le maire nouvellement élu de la ville de New York, Eric Adams, a confirmé plus tôt dans la journée qu’il accepterait ses trois premiers salaires pour son nouveau poste entièrement en Bitcoin.

C’est Adams lui-même qui a confirmé ces plans précisément dans le même fil de message qu’Anthony Pompliano a ouvert via son compte Twitter, où il a demandé à tous ses followers qui serait le premier homme politique américain à accepter son salaire en monnaie numérique.

En réponse à ce dernier, Adams a écrit :

« À New York, nous allons toujours gros, donc je recevrai mes TROIS premiers chèques de paie en Bitcoin quand je serai maire. NYC sera le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres secteurs innovants à croissance rapide ! Attendez et voyez ! »