Le maire de New York, Eric Adams, se rend au travail à vélo le deuxième jour de son mandat

Dimanche, le maire Eric Adams s’est rendu au travail à vélo lors de son deuxième jour de mandat, un jour après avoir pris le métro jusqu’à l’hôtel de ville.

Une photo publiée sur Twitter montre Adams – portant un casque rouge, une cravate rouge et un costume bleu – sur un vélo Citi aux côtés d’un membre du personnel avant une série d’apparitions dimanche matin.

« Sur la route une fois de plus! @NYCMayor Adams saute sur un @CitiBikeNYC en route vers #GetStuffDone ! » a tweeté le compte du gouvernement de New York.

Le maire devrait apparaître sur ABC et MSNBC, suivi d’une visite dans une église de Manhattan et d’une table ronde l’après-midi sur la violence armée dans l’arrondissement, selon son emploi du temps public.

Adams, qui s’est engagé à installer 300 nouveaux kilomètres de pistes cyclables protégées à travers la ville, a promis d’être en déplacement en tant que maire.

Le maire Eric Adams se rend au travail à vélo le deuxième jour de son mandat. Twitter/@nycgov

« Ils vont me voir faire du vélo à travers la ville, me voir faire ma propre lessive, me voir dans les supermarchés, me voir dans les trains – ils veulent revoir leurs dirigeants », alors président de l’arrondissement de Brooklyn. a déclaré fin juin.

La balade à vélo d’Adams intervient après un métro mouvementé samedi matin, lorsque l’ancien capitaine du NYPD a appelé le 911 depuis le quai de la gare J de la rue Kosciuszko à Brooklyn tout en observant trois hommes se battre dans la rue.

Le maire Eric Adams a promis d’installer 300 nouveaux kilomètres de pistes cyclables protégées à travers la ville.Robert Miller Eric Adams a vu le vélo pour travailler à Manhattan.Robert Miller pour NY Post

L’ancien maire Bill de Blasio, auquel Adams a succédé samedi, a le plus souvent choisi de se déplacer dans la ville avec un détail de sécurité via un SUV, bien qu’en mai, il se soit rendu de l’Upper East Side à l’hôtel de ville sur un vélo Citi.