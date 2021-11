Le maire de New York, Eric Adams, souhaite que les écoles enseignent le Bitcoin et la blockchain

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Jusqu’à récemment, le maire de Miami, Francis Suárez, semblait le seul aux États-Unis à faire la une des médias liés aux crypto-monnaies. Mais maintenant, il a de la concurrence : le nouveau maire de New York, Eric Adams, fait la même chose : il n’arrête pas de parler de crypto.

Il avait déjà promis de transformer la Big Apple en hub Bitcoin, mais a également indiqué qu’il recevrait ses trois premiers salaires en crypto-monnaies. Le plus récent vient maintenant, lorsqu’il a déclaré que les écoles devraient ajouter un sujet axé sur les crypto-monnaies et la technologie Blockchain afin que les enfants soient au courant de ces innovations.

Dans une récente interview avec CNN, Adams, qui était un ancien policier avant d’être élu maire, a décrit Bitcoin et les altcoins comme une « nouvelle façon de payer des biens et des services dans le monde ». En tant que telles, les autorités devraient ajouter de nouvelles matières scolaires permettant aux jeunes générations d’étudier les crypto-monnaies et leur technologie sous-jacente.

« Nous devons ouvrir nos écoles pour enseigner la technologie, pour enseigner cette nouvelle façon de penser lorsqu’il s’agit de payer des biens et des services. »

Adams a regretté que New York ait perdu la vue dans un passé récent et a estimé que « nous détruisons des empires chaque jour » au lieu de progresser. Pourtant, il a salué la mégalopole comme le « centre de l’innovation », où les scientifiques travaillent sur les voitures autonomes, le développement de drones, la cybersécurité et plus encore. Les actifs numériques sont une autre innovation technologique que les jeunes doivent adopter, a-t-il ajouté.

L’homme politique aussi a laissé entendre que son administration pourrait permettre aux entreprises locales d’accepter les bitcoins et d’autres actifs numériques comme forme de paiement. Cependant, l’initiative fera l’objet d’un examen approfondi au préalable :

« Nous allons l’examiner et nous allons avancer prudemment, nous allons le faire bien. »

critiques

En plus de l’enthousiasme de la communauté crypto, sa déclaration a été critiquée, souligne Cryptopotato. Par exemple, l’économiste américain et professeur à l’Université Harvard Jason Furman a qualifié cette décision de mauvaise investissement qui ne générera pas d’avantages économiques pour la Big Apple.

Le maire n’a pas tardé à répondre, affirmant qu’il s’agissait d’une décision personnelle. Ayant perdu des milliers de dollars dans le krach boursier dans le passé, Adams a souligné que Bitcoin est tout aussi volatil que certains des autres investissements que les gens font :

« Il a son analyse, j’ai la mienne », a-t-il conclu.

Comme DiarioBitcoin l’a compté, Adams n’est pas le premier. Le maire de Miami, Francis Suárez, a déjà promis de recevoir son prochain salaire en Bitcoin au lieu du dollar. Par conséquent, il est devenu le premier homme politique américain à prendre une telle décision.

