Le maire de New York, le maire de Blasio, le mandat de vaccination des enseignants autorisé par le juge à se poursuivre

Un juge de l’État de New York a décidé mercredi de lever une injonction temporaire contre l’obligation de vaccination contre le COVID-19 pour les enseignants de la ville de New York.

Le juge de la Cour suprême de l’État de New York, Laurence Love, a annulé une ordonnance d’interdiction temporaire qu’il avait imposée sur le mandat alors qu’il examinait une affaire portée par le comité municipal du travail, qui représente 350 000 travailleurs de la ville.

Les syndicats ont fait valoir que l’ordre du maire Bill de Blasio de juillet, qui rendait obligatoire la vaccination des travailleurs de la ville, violait les droits à une procédure régulière.

Selon la décision de Love, environ 5 000 enseignants du ministère de l’Éducation de New York (DoE) devront être vaccinés d’ici lundi, en plus de 250 000 autres employés municipaux, qui devront être vaccinés ou testés chaque semaine.

“Nous sommes profondément déçus que l’injonction temporaire ait été levée. Ce n’est pas la fin du chemin et nous continuerons à nous battre pour le droit des travailleurs de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé”, a déclaré Henry Garrido, directeur exécutif de Le plus grand syndicat des employés municipaux de la ville de New York.

“La grande majorité des membres du conseil de district 37 sont vaccinés. Pour ceux qui se décident encore, la force n’est pas la solution. Les écoles devraient mettre en place des tests hebdomadaires si elles veulent vraiment assurer la sécurité de tout le monde”, a-t-il ajouté.

« Cette affaire a déjà permis de progresser dans la protection des droits de nos membres, puisque la ville – à la suite de la délivrance initiale par le tribunal de l’ordonnance restrictive – a admis qu’il peut y avoir des exceptions au mandat de vaccination », a déclaré le président du comité municipal du travail. Harry Nespoli. “Le tribunal – tout en levant l’ordonnance de non-communication – n’a pas pris de décision définitive, et nous préparons des documents supplémentaires pour étayer notre affaire.”

Danielle Filson, porte-parole du ministère de l’Éducation de New York, a salué la décision, déclarant : « C’est une grande victoire pour les enfants de la ville de New York et les employés du ministère de l’Éducation. Leur santé et leur sécurité sont au cœur même de ce mandat de vaccination, et nous sommes heureux que le tribunal ait reconnu l’autorité légale de la ville.”