Le maire de New York refuse de céder à Kyrie Irving

Filets de Brooklyn Il est dans la Conférence Est de la NBA avec une fiche de 6-3 après avoir battu les Detroit Pistons de Cade Cunningham à l’aube. La franchise parvient à traverser ce début de saison 2021/22 sans la présence de Kyrie Irving, l’une de ses stars, absente pour avoir pris la décision de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus.

La loi de New York empêche Irving de jouer pour les Nets. S’il semblait que l’État lui-même allait céder à la situation du joueur NBA, le maire de NY lui-même, Eric Adams, est apparu sur les lieux pour réaffirmer sa position.

Cela a été clairement indiqué dans une interview avec le journaliste de CNN Wolf Blitzer. Adams explique que si une solution doit être trouvée, les Brooklyn Nets devront convaincre Irving de se faire vacciner.

« New York ne va pas changer ou céder », a déclaré Eric Adams. « Et laissez-moi vous dire une chose, je suis fan des Brooklyn Nets et j’adore Kyrie Irving. Je pense qu’il est une pièce essentielle et que nous avons besoin d’un oui ou d’un oui pour remporter le championnat. Mais nous n’allons pas céder. Cela dépend de la NBA, des Nets et de la capacité d’Irving à trouver une solution au problème. Nous n’allons pas changer nos règles.»

Sans rien forcer

Bien qu’il ait clarifié la position de New York, le maire Adams a également tenu à souligner qu’il n’oblige pas, loin de là, à ce qu’Irving se soumette au processus de vaccination. « Cela dépend de lui, c’est sa détermination. Je ne veux pas dicter de lui ou de son corps », a déclaré Eric Adams.

