Le maire de New York soutient l’enseignement du Bitcoin et de la crypto-monnaie dans les écoles

Lors d’une interview menée par CNN, le maire de New York, Eric Adams, a déclaré qu’il souhaitait que le Bitcoin et la crypto-monnaie soient enseignés dans les écoles de la ville. Le décrivant comme « une nouvelle façon de payer pour des biens et des services dans le monde », il a exhorté les écoles locales à préparer les étudiants à « la nouvelle façon de penser » qu’impliquent la technologie blockchain et les actifs numériques.

« Nous devons ouvrir nos écoles pour enseigner la technologie, pour enseigner cette nouvelle façon de penser. »

Il a exprimé que de nombreux jeunes de la ville ne sont pas familiers avec la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Par conséquent, l’intégration de ces études dans ce système éducatif aiderait à sensibiliser les plus jeunes à la nouvelle ère de la numérisation.

Rappelons que nous avons récemment annoncé que Adams avait déclaré qu’il recevrait les trois premiers chèques de paie pour ses services en tant que maire de la ville à Bitcoin.

Banco Santander en Espagne envisage de lancer des projets d’investissement dans Bitcoin

Les pays européens ont été spécialement préparés pour commencer leurs propres voyages ETF. Cependant, le manque de clarté réglementaire reste un obstacle. Un exemple est l’Espagne, un pays où la banque Santander serait en train de finaliser le traitement de ses ETF BTC malgré la réticence générale de la fraternité bancaire.

S’adressant récemment à Bloomberg, la présidente de Banco Santander, Ana Botín, a déclaré:

«Nous sommes leaders en crypto. Nous émettons la première obligation sur la blockchain. Nous avons une équipe solide qui y travaille. Nos clients souhaitent acheter des bitcoins, mais il a fallu beaucoup de temps pour l’adopter en raison de problèmes réglementaires. Nous sommes maintenant sur le point de proposer des ETF crypto.’

La banque n’a pas encore révélé plus de détails sur le nouveau produit, reconnaissant que l’idéation durait depuis un certain temps.

Mastercard lance des cartes de paiement liées à la crypto-monnaie en Asie-Pacifique

Mastercard s’est associée aux sociétés de services d’actifs numériques Amber Group, Bitkub et CoinJar pour permettre aux consommateurs et aux entreprises d’Asie-Pacifique d’obtenir des cartes de crédit, de débit et prépayées Mastercard liées à des crypto-monnaies, a annoncé lundi la société dans un communiqué.

Les partenaires de Mastercard pour cette initiative sont les premières plateformes de crypto-monnaie basées en Asie-Pacifique à rejoindre le programme mondial Crypto Card de Mastercard, selon le communiqué.

Titres en vedette :

Le prix du Bitcoin est revenu à environ 66 000 $ ce lundi. Obtention d’une croissance d’environ 5% au cours des dernières 24 heures. Au cours des sept derniers jours, les données indiquent que la capitalisation boursière du Bitcoin a augmenté de 8%, ce qui la place très proche de la capitalisation de l’argent. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a partagé son récit négatif sur le Bitcoin. Affirmant que le BTC n’est pas une monnaie numérique, les analystes de JPMorgan ont partagé un nouveau rapport dans lequel ils projettent une hausse du prix du Bitcoin vers 146 000 $. Mais en même temps, ils ont souligné que ce ne serait pas cette année ou l’année prochaine.

