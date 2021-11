Le maire de New York veut que les crypto-monnaies soient enseignées dans les écoles

De plus en plus de personnalités du pouvoir au sein des États remarquent le potentiel des crypto-monnaies et, par conséquent, cherchent à les intégrer à la normalité. C’est précisément le cas d’Eric Adams, maire élu de New York, qui a suggéré que les écoles devraient inclure les crypto-monnaies comme sujet.

Les crypto-monnaies représentent un énorme potentiel pour l’économie

Les crypto-monnaies se sont avérées avoir un potentiel important pour révolutionner différents secteurs d’une économie, en apportant des solutions à d’anciens problèmes.

Cependant, il est également vrai que le manque de connaissances concernant le monde de la cryptographie est toujours important.

En général, étant une industrie relativement nouvelle, de nombreuses personnes ne disposent pas des outils nécessaires associés aux crypto-monnaies ; Cela implique une plus grande probabilité de commettre des erreurs qui se soldent par une perte d’épargne ou de capital.

De plus, étant également au stade naissant de l’industrie, il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Et cela ne sera possible que grâce à la standardisation et à la recherche sur les crypto-monnaies.

Ainsi, lors d’un entretien avec CNN, Eric Adams, maire élu de New York, a assuré que les crypto-monnaies et la Blockchain devraient être enseignées dans les écoles de la ville.

« Nous devons ouvrir nos écoles pour enseigner la technologie pour enseigner cette nouvelle façon de penser… », a déclaré le maire. En fait, il affirme avoir remarqué une très faible sensibilisation aux crypto-monnaies parmi ses jeunes électeurs.

Est-ce vraiment nécessaire ?

Les commentaires du maire de New York sur les crypto-monnaies ont fait l’objet de débats sur les réseaux sociaux.

En général, beaucoup pensent que les écoles devraient se concentrer sur l’amélioration de la qualité de leur éducation ; en particulier dans des matières comme les mathématiques, l’histoire, les sciences, la langue et les finances personnelles.

Cependant, comme nous en avons discuté précédemment, les crypto-monnaies ont gagné en popularité. Plusieurs fois sous l’idée de « devenir millionnaire rapidement », ce qui est une idée dangereuse.

Par conséquent, il est de plus en plus courant de voir des jeunes rejoindre le monde de la cryptographie ; que ce soit à travers des jeux NFT comme Axie Infinity, les NFT eux-mêmes ou en tant qu’investisseurs. Et, si tel est le cas, le seul moyen de réduire la probabilité qu’ils soient victimes d’une arnaque est la connaissance. Dans cette optique, il semble que l’idée d’Eric Adams ne soit pas si farfelue.

Il a également décrit son intention d’encourager les entreprises de New York à accepter le Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies comme moyen de paiement, affirmant qu’il « ferait attention ». Il a ajouté que New York « doit rester un centre d’innovation, quelle que soit l’innovation ».

