Le maire de Portland, Ted Wheeler, fait un 180, va après Antifa “ Les démasquer, les arrêter et les poursuivre ” ⋆ .

Le maire démocrate de Portland, Oregon, Ted Wheeler, a fait une déclaration surprenante dans laquelle il a renversé sa rhétorique passée sur Antifa et a poursuivi le groupe exhortant les citoyens à les signaler à la police.

«Le maire Wheeler a prolongé l’état d’urgence à Portland jusqu’à midi lundi. Il demande aux membres du public d’obtenir les plaques d’immatriculation des personnes vêtues de noir et de les dénoncer à la police.

Le maire Wheeler a prolongé l’état d’urgence à Portland jusqu’à midi lundi. Il demande aux membres du public d’obtenir les plaques d’immatriculation des personnes vêtues de noir et de les dénoncer à la police. «Notre travail consiste à les démasquer, à les arrêter et à les poursuivre.» pic.twitter.com/QsW73Me9fL – Alertes PDX Frontline (@pdxfrontline) 23 avril 2021

Avec des émeutes détruisant la ville à l’été 2020, et encore plus d’émeutes / manifestations en cours à la suite de multiples fusillades de la police, Portland est à nouveau un point chaud de ce que certains appellent le «terrorisme domestique» d’Antifa et de Black Lives Matter.

Nous avons déjà rapporté comment le maire Wheeler a qualifié certaines des violences précédentes dans la ville de «suprémacistes blancs», ce que beaucoup estimaient être loin de la vérité. «Le maire démocrate Ted Wheeler (D-OR) de Portland a récemment tweeté aujourd’hui que la ville de Portland devrait se préparer à la violence des suprémacistes blancs. Il dit que l’Oregon sera un «point critique» de violence. Voici un morceau de son fil de discussion concernant la violence électorale après les élections.

Les partisans de Trump ont récemment été critiqués pour certains rassemblements au cours desquels une voiture a percuté une autre sur une autoroute, ce que certains pensent qu’un anti-Trumper l’a incité sur la base de la vidéo.

Le maire a refusé de faire grand-chose contre la violence d’extrême gauche qui domine les rues chaque nuit. Cependant, il ressent le besoin pour l’État de se préparer à la violence de la «suprématie blanche» qui a été très peu à notre avis dans la ville.

Cependant, essayer d’apaiser Antifa ne semble pas fonctionner comme nous l’avons signalé: «Les membres et militants d’Antifa ont acculé le maire de Portland Ted Wheeler (D-OR) dans une vidéo sortie ce matin et l’ont accusé de les avoir gazés, ce qui, selon eux, affectera eux pour le reste de leur vie. Ci-dessous, vous pouvez voir le clip de 47 secondes de la confrontation entre le maire Wheeler et Antifa.

«Les militants d’Antifa accaparent le maire Wheeler, l’accusant de les avoir gazés, ce qui, selon eux, les affectera pour le reste de leur vie. Wheeler est l’un des seuls maires aux États-Unis à interdire l’utilisation des gaz lacrymogènes, et la police de Portland a utilisé du gaz poivré, pas du gaz lacrymogène, de toute façon.

Le maire était dehors pour manger au petit déjeuner quand Antifa l’a confronté et a commencé à l’accuser. Cependant, Wheeler a pratiquement laissé Antifa faire ce qu’elle voulait cet été alors que des manifestations et des émeutes ont éclaté à notre avis, à quelques exceptions près.

Le maire Wheeler a été l’un des premiers maires à interdire l’utilisation de gaz lacrymogène dans la ville et la police utilise du gaz poivré, pas du gaz lacrymogène, comme cela a été mentionné dans le tweet d’Ian Miles Cheong de Post Millenial. Wheeler a pour la première fois dénoncé pleinement la violence d’Antifa dans une déclaration vidéo qui a été aussi surprenante pour certains qu’il a attendu longtemps pour le faire.

Il a dit: «Mes efforts de bonne foi de désescalade se sont heurtés à une violence continue et même au mépris de la part des radicaux Antifa et des anarchistes.»

Wheeler a été l’un des maires les plus indulgents avec Antifa et BLM. Le maire Wheeler a blâmé les partisans de Trump pour la violence jusqu’à hier. Maintenant, il est confronté à ses propres côtés.

Après avoir été confronté à eux, son attitude semble avoir changé envers Antifa alors qu’il s’en prenait à Antifa cette semaine: «J’ai prolongé l’état d’urgence tout au long du week-end. Notre travail est de les démasquer, de les arrêter et de les poursuivre ».

Il a également déclaré: «Je tiens à remercier personnellement les voisins, la famille, les amis et les autres qui ont présenté des preuves vitales. Les gens savent qui sont ces criminels. Ils savent ce qu’ils font. Si vous avez des informations, veuillez contacter la police ». Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus tuf sur les agrégateurs qu’il ne l’était dans les relations passées avec eux.

Son changement de ton en dit long sur le fait que même lui (un libéral) en a assez de voir sa ville terrorisée par les radicaux Antifa.

Catholique. Écrivain. L’Amérique indépendante, premier conservateur.

