Le maire de San Antonio appelle ESPN pour avoir négligé les trois grands des Spurs ⋆ .

ESPN oublie toujours que les Spurs existent et San Antonio en a marre. Le réseau a demandé aux abonnés quels “ trois grands ” de la NBA ils choisiraient pour une course en séries éliminatoires, mais a snobé les Spurs. La liste comprenait les Bulls, Warriors, Heat et les Big Three actuels des Nets

Voir ci-dessous:

Qui t’apporte une bague? 💍 pic.twitter.com/gnlSd3b4Wc – ESPN (@espn) 26 mai 2021

Le maire de San Antonio n’était pas trop content que ses Spurs soient exclus de la liste. Le maire Ron Nirenberg a exprimé son mécontentement face à l’omission irrespectueuse des Spurs.

Hé @espn, tu as laissé tomber ça. https://t.co/8KCJddxxbf pic.twitter.com/sKL2DfYOo3 – Maire Ron | Obtenez vax’d! 💪 (@Ron_Nirenberg) 27 mai 2021

Tendance de Side Action

Découvrez plus de réactions ci-dessous:

À ce stade, c’est comme si ESPN voulait se battre avec San Antonio. Alexa, joue à We Ready par Archie Eversole. 👿https: //t.co/ubfxP4eb3s @mySA – Maddy Skye (@MaddySkye) 27 mai 2021

Tout San Antonio à @espn https://t.co/6Vh5oOJrly pic.twitter.com/AjFB9FY4Fh – Jess Elizarraras (@JessElizarraras) 27 mai 2021

Ces trois grands pic.twitter.com/PTE7WDrtyM – Derek Foster (@derekfoster___) 26 mai 2021

Vous n’avez pas compris le devoir 🙂 https://t.co/yDWbfj0bJf – Maddy Skye (@MaddySkye) 27 mai 2021

Nirenberg a également donné au réseau un œil secondaire en ligne. https://t.co/E5ENhqMSqD – Karly Williams (@karlyjwilliams) 27 mai 2021

Je vais certainement aller avec les trois grands les plus réussis de tous les temps 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/n5jYvEckjW – JJ (@ joshjames11b) 26 mai 2021

San Antonio, maire inclus, appelle ESPN pour avoir à nouveau négligé les Spurs https://t.co/VzYKPKrhpG – mySA (@mySA) 27 mai 2021

Je sais que @espn n’a pas laissé de côté un Big Three qui a remporté quatre titres ensemble – Tony Reyes (@the__tone) 27 mai 2021

Je ne sais pas non plus pourquoi les Celtics ne figurent pas sur cette liste.

Si je suis un fan des Celtics, je suis énervé, mais les fans des Spurs ont vraiment le droit d’être ennuyés. Leurs trois grands ont gagné plus que quiconque.

C’est exactement pourquoi le débat sportif est sans fin.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube!