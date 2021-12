Le maire de San Francisco annonce des propositions de lutte contre le crime et promet plus de policiers

Le maire de San Francisco, London Breed, a dévoilé mardi une série de propositions pour freiner la vague actuelle de criminalité et de violence qui affecte la ville, notamment la sécurisation de fonds d’urgence pour les forces de l’ordre malgré les promesses faites plus tôt cette année que la ville dépenserait 120 millions de dollars des budgets de la police pour re- investir dans les collectivités.

Les initiatives interviennent au milieu d’une vague de vols dans les commerces de détail bien médiatisés par des gangs organisés de voleurs et de violences qui ont inquiété de nombreuses entreprises et résidents.

« Je sais que San Francisco est une ville compatissante. Nous sommes une ville qui est fière de sa seconde chance et de sa réhabilitation », a déclaré Breed lors d’un discours à l’hôtel de ville, semblant parfois frustré. « Mais nous ne sommes pas une ville où tout se passe. Notre compassion doit être confondue avec de la faiblesse ou de l’indifférence. »

Des véhicules de police sont stationnés à Union Square à la suite de récents vols à San Francisco le 2 décembre. Un maire de London Breed, fatigué, a annoncé mardi que San Francisco réprimerait de manière radicale la consommation et la vente de drogues et la vente illégale de biens volés qui ont alimenté le fracas. et saisir les vols. (AP Photo/Eric Risberg, dossier)

Son plan comprend plus de financement de la police pour les heures supplémentaires et des agents supplémentaires. Elle a noté que les vacances et les congés avaient été annulés pour les agents afin de lutter contre la flambée de la criminalité.

D’autres initiatives incluent des efforts pour perturber les ventes de rue illégales de marchandises volées qui, selon les autorités, incitent aux vols dans les commerces de détail, en allouant des ressources au quartier Tenderloin de la ville et en modifiant une ordonnance de la ville pour permettre aux forces de l’ordre de surveiller les caméras de surveillance en temps réel.

Breed a déclaré que la ville avait « non seulement assisté à un certain nombre d’incidents très médiatisés de vols effrontés et d’effractions de voitures, mais aussi de comportements de rue et d’activités criminelles, en particulier dans le filet qui est devenu beaucoup trop normal et ne peut continuer à être toléré ».

Bon nombre des vols les plus effrontés ont eu lieu à Union Square, y compris un incident au cours duquel un magasin Louis Vuitton a été presque vidé par des voleurs en novembre qui ont brisé des fenêtres et volé de grandes quantités de marchandises de luxe. Les équipes de braquages ​​ont également ciblé d’autres magasins de luxe de la région.

Le conseil de surveillance a adopté en 2019 une loi qui limite la capacité des agents à accéder aux flux de caméras en cas d’urgence.

« Il y a des exceptions où ils le peuvent, mais pour beaucoup de problèmes comme ce qui s’est passé à Union Square, ils ne le pouvaient pas », a déclaré Breed, un démocrate. « Là où il y avait plusieurs équipes de braquages ​​qui frappaient plusieurs magasins, elles ne pouvaient même pas accéder à ces caméras, ce qui est ridicule. Pensez-y. »

« Il y a un équilibre à trouver, je le sais », a-t-elle ajouté. « Mais pour le moment, si nos officiers ne peuvent pas utiliser de caméras lors d’un événement de pillage de masse, alors cette politique est déséquilibrée. »

Breed a spécifiquement parlé du district de Tenderloin, qui a connu une augmentation de la criminalité, de la consommation de drogue et est en proie depuis des années à des problèmes sociaux. La semaine dernière, elle a rencontré des familles qui vivent dans la région qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les trafiquants de drogue et les sans-abri dans les rues ainsi que les excréments humains et les ordures.

Le poste de filet du département de police de San Francisco a tweeté mardi que 17 trafiquants de drogue avaient été arrêtés la semaine dernière. Quatorze des trafiquants présumés avaient déjà été arrêtés, cinq enfreignaient des ordonnances d’interdiction de séjour et six avaient des mandats en cours. Les agents ont également saisi plus de 950 grammes de drogue, trois couteaux et un Taser.

Bien qu’elle s’attende à une certaine opposition à ses propositions, Breed a déclaré qu’elles étaient nécessaires pour maîtriser le crime.

« Pour être clair, ce que je propose aujourd’hui et ce que je proposerai à l’avenir mettra beaucoup de gens mal à l’aise et je m’en fiche », a-t-elle déclaré. « En fin de compte, la sécurité des habitants de San Francisco est la chose la plus importante pour moi. Nous avons dépassé le point où ce que nous voyons est même de loin acceptable. »

Des gens passent devant une vitrine de magasin à la suite de récents braquages ​​près de Union Square à San Francisco. (AP)

Plus tôt cette année, le maire a annoncé un plan de dépenses de 120 millions de dollars sur deux ans pour investir dans les communautés mal desservies. L’argent proviendrait des budgets de la police. Fox News a contacté la San Francisco Police Officers Association pour commenter les remarques de Breed.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les propositions de lutte contre le crime devraient être présentées aux superviseurs du comté en janvier.