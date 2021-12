Race de Londres, le maire de San Francisco, en a marre de la vague de braquages ​​qui a sévi dans la région.

« Il est temps que le règne des criminels qui détruisent notre ville, il est temps qu’il prenne fin », a déclaré Breed à l’issue d’une conférence de presse, mardi, annonçant le lancement d’une intervention policière d’urgence dans le quartier Tenderloin, un quartier en cours de en proie à une crise du fentanyl.

«Et cela prend fin lorsque nous prenons des mesures pour être plus agressifs avec les forces de l’ordre. Plus agressif avec les changements de nos politiques et moins tolérant envers tous les taureaux qui ont détruit notre ville. »

Le maire de San Francisco, London Breed, a annoncé le lancement d’une intervention policière d’urgence dans son quartier Tenderloin, un quartier en proie à une crise du fentanyl. (Photo : Justin Sullivan/.)

Les agents de la race et du SFPD de Tenderloin Station ont annoncé une « répression du crime » officielle dans toute la ville. Cela comprendra la sécurisation du financement d’urgence de la police pour les ressources nécessaires, la modification de son ordonnance sur la surveillance afin que les forces de l’ordre puissent interrompre la criminalité en temps réel et perturber les ventes illégales de biens volés dans la rue.

San Francisco a été le théâtre de plusieurs vols à main armée effrontés qui, selon de nombreux rapports, ont été organisés sur les réseaux sociaux.

« Tous nos résidents, nos travailleurs et tous ceux qui visitent notre ville devraient se sentir en sécurité, quel que soit le quartier dans lequel ils se trouvent. Je sais que San Francisco est une ville compatissante », a poursuivi Breed lors du discours de presse enflammé. « Nous sommes une ville qui se targue de la seconde chance et de la réhabilitation. Mais nous ne sommes pas une ville où tout se passe. Notre compassion ne doit pas être confondue avec de la faiblesse ou de l’indifférence.

Selon des informations locales, il y a eu 3 375 rapports de vol dans la ville touristique. Les points chauds comme Fisherman’s Wharf et Chinatown ont enregistré une augmentation de 876 signalements le mois dernier, soit près de 30 par jour, contre 442 en novembre dernier.

« Nous devons être agressifs pour contrer ces problèmes », a déclaré Breed.

Le mois dernier, environ 90 personnes ont fait une descente dans un magasin Louis Vuitton de la ville et ont emporté plus de 100 000 $ de marchandises avant de s’échapper dans 25 voitures distinctes dont les plaques d’immatriculation ont été enlevées ou recouvertes, selon les procureurs, selon le Daily Mail.

Concernant la vague de criminalité dans son quartier californien, le Président de la Chambre Nancy Pelosi a dit : « C’est absolument scandaleux. Evidemment, ça ne peut pas continuer. Mais le fait est qu’il existe une attitude d’anarchie dans notre pays qui vient de je ne sais où… et nous ne pouvons pas faire en sorte que cette anarchie devienne la norme. »

Elle a ajouté qu’il existe une législation à la Chambre des représentants pour lutter contre le crime de vol à but lucratif.

« Ces personnes se coordonnent les unes avec les autres et planifient les schémas de circulation et le reste afin qu’elles puissent atteindre leur objectif et partir très rapidement », a noté Pelosi, selon Fox News. « Ce n’est pas comme si quelqu’un volait quelque chose pour rentrer chez lui parce qu’il n’avait pas d’argent à acheter. Il s’agit de voler à des fins lucratives.

