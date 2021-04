Publix et le maire du comté de Palm Beach en Floride ont tous deux publié des déclarations critiquant les 60 minutes de CBS pour un rapport récent suggérant que le gouverneur de Sunshine State, Ron DeSantis, pourrait avoir été impliqué dans un système de paiement pour le jeu avec la société.

«La suggestion irresponsable qu’il y avait un lien entre les contributions de campagne faites au gouverneur DeSantis et notre volonté de rejoindre d’autres pharmacies pour soutenir les efforts de distribution de vaccins de l’État est absolument fausse et offensante», a déclaré lundi la société de supermarchés dans un communiqué. «Nous sommes fiers de nos associés en pharmacie pour avoir administré plus de 1,5 million de doses de vaccin à ce jour et pour avoir rejoint d’autres détaillants en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud, au Tennessee et en Virginie pour faire notre part pour aider nos communautés à sortir de la pandémie. «

CBS’s 60 Minutes a rapporté que l’entreprise d’épicerie avait fait don de 100000 $ au comité d’action politique des Amis de Ron DeSantis du gouverneur avant l’annonce d’un partenariat de vaccination avec Publix, mais DeSantis a rejeté l’idée d’un système de paiement pour le jeu.

«Publix, comme vous le savez, a fait un don de 100 000 $ à votre campagne, puis vous les avez récompensés avec les droits exclusifs de distribution de la vaccination à Palm Beach», a déclaré Sharyn Alfonsi au gouverneur.

DeSantis lui a dit «ce que vous dites est faux».

«Comment est-ce que cela ne paie pas de jouer?» elle a demandé.

«C’est un faux récit», a déclaré DeSantis. «J’ai rencontré le maire du comté, j’ai rencontré l’administrateur, j’ai rencontré tous les gens du comté de Palm Beach et j’ai dit: ‘Voici quelques-unes des options: nous pouvons faire plus de sites en voiture, nous pouvons donner plus aux hôpitaux, nous pouvons faire le Publix. ‘ Et ils ont dit: ‘Nous pensons que ce serait la chose la plus simple pour nos résidents.’ »

Le rapport de 60 Minutes a déclaré que «Melissa McKinlay, la commissaire du comté des Glades, nous a dit que le gouverneur ne l’avait jamais rencontrée au sujet de l’accord Publix.

Le démocrate Dave Kerner, maire du comté de Palm Beach, a publié une déclaration cinglante critiquant le rapport du média.

«Le signalement n’était pas seulement basé sur de mauvaises informations – c’était intentionnellement faux. Je le sais parce que j’ai proposé de donner mon avis sur les efforts de vaccination du comté de Palm Beach et que 60 minutes ont été refusées », a déclaré Kerner. «Ils savent que le gouverneur est venu dans le comté de Palm Beach et a rencontré moi et l’administrateur du comté et nous avons demandé d’étendre le partenariat de l’État avec Publix au comté de Palm Beach. Nous avons également discuté de nos propres plans locaux pour étendre les centres de vaccination de masse dans tout le comté, ce que le gouverneur a apporté un soutien incroyable. Nous avons demandé et il a livré. Ils avaient cette information, et ils l’ont laissée de côté parce qu’elle recouvre leur récit.