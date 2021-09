Le maire du Missouri Jayson Stewart veut que chaque résident possède des Bitcoins

Jayson Stewart, le maire du Missouri envisage de donner un morceau de Bitcoin à environ 1 500 habitants de la Cool Valley.

Stewart considère Bitcoin comme « de l’or numérique » et souhaite que chaque résident en ait une dénomination, « qu’il s’agisse de 500 $ ou de 1 000 $ ». Il a déclaré que la plupart des fonds proviendraient d’investisseurs généreux, mais n’a pas complètement exclu l’utilisation des fonds de la ville pour la même chose. Les résidents ne pourront pas vendre leur Bitcoin plutôt le considérer comme un futur investissement. Stewart ne veut pas que les gens vendent le BTC juste pour payer la note de voiture et regrettent ensuite des années plus tard quand “BTC serait assis à 500 000 $”. En plus de cela, la ville prendra également des mesures pour réduire les émissions de carbone de l’exploitation minière de Bitcoin. Cependant, les détails concernant la distribution de Bitcoin sont encore vagues, mais Stewart a déclaré que tous les résidents suivraient des cours sur l’utilisation et le stockage de Bitcoin en toute sécurité.

