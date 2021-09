Le maire du Texas blâme Biden pour une « présidence ratée »

Uvalde, le maire du Texas, Donald McLaughlin, a déclaré jeudi à Fox News “Tucker Carlson Tonight” que “les immigrants illégaux deviennent de plus en plus agressifs avec les propriétaires fonciers” alors que la crise frontalière continue de s’aggraver.

Donald McLaughlin : C’est à peu près un spectacle de clowns. Je veux dire, la frontière est grande ouverte et tous les points de contrôle sont fermés, de l’ouest du Texas à Del Rio. Le trafic piétonnier a décuplé. Le trafic d’êtres humains a décuplé. Aucun agent de patrouille frontalière disponible. Ils sont tous à Del Rio pour traiter des Haïtiens. C’est juste – ça devient de plus en plus fou et de plus en plus fou et ces – ces immigrants pacifiques, les immigrants illégaux, dont ils parlent sans cesse, deviennent de plus en plus agressifs avec les propriétaires fonciers. Ils font plus de destruction de biens. Ils déchirent les choses. Saccage des maisons de ranch, saccage des véhicules. Et, vous savez, vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, mais c’est – cette administration ferme les yeux sur elle. C’est une administration et un président ratés, c’est terrible.

